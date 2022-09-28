"Вплив на здоров’я та життя": експерт описав долю Путіна після застосування ядерної зброї

У разі застосування ядерної зброї військово-політичне керівництво Росії не залишиться безкарним. Президента РФ Володимира Путіна не порвуть, проте будуть задіяні якісь засоби впливу на його здоров’я та навіть життя.

Світові дипломати вигадали засоби, як уберегти світ, щоб він не запустив механізм самознищення у результаті застосування ядерної зброї.

Ро це в інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Безкарним після цього російське військово-політичне керівництво не піде. Тому що новий світовий порядок зараз тримається не на якихось там абстрактних результатах Ялтинських домовленостей зразка 45-го року чи ще чомусь, на такому негласному правилі – що ядерна зброя є зброєю особливого руйнування. Інструмент ядерної війни – це, перш за все, клуб ядерних держав, це держави, які готові з одного боку весь світ поставити на грань знищення, але й самими бути знищеними. Коли видатні люди світової дипломатії вигадали, що треба якось обмежити поширення ядерної зброї і вільне її застосування, вони в буквальному сенсі берегли світ, щоб він не запустив механізм самознищення", – розповів експерт.

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"Якщо моделювати гіпотетичну ситуацію, коли хтось захоче застосувати ядерну зброю, запустити механізм самознищення в світі, цьому ніхто не дасть просто так розростися. Не буду сипати гучними словами про те, що там Путіна порвуть і все, і йому там будуть останні години, але якісь відповідні засоби впливу, в тому числі на життя та здоров’я, очевидно, будуть", – переконаний Киричевський.

Нагадаємо, щза оцінками Киричевського, жертв від ядерного тактичного удару Росії може бути стільки ж, як у знищеному Маріуполі. За різними оцінками, в цьому місті загинули від 20 до 50 тис. місцевих жителів.

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