"Впритул мовчки вистрелив у груди": під Дніпром у нічному клубі вбили 21-річного хлопця (фото)

Нічний клуб у центрі міста працював у комендантську годину під час повномасштабної війни.

У Новомосковську Дніпропетровської області вночі 19 березня сталося вбивство в нічному клубі "Пентагон". Один з відвідувачів закладу вистрелив 21-річному Ростиславу в груди з травматичної зброї під час конфлікту. Хлопець помер на місці.

Поліція затримала вбивцю та повідомила йому про підозру. ТСН.ua поспілкувався зі свідками трагедії, з'ясовував, що сталося та чому заклад працював у комендантську годину попри заборону.

Вбивця впритул вистрелив у груди

Друг загиблого Валентин каже, що приїхав до "Пентагону", щоб забрати компанію друзів. Вони відпочивали там та вживали алкоголь. Коли хлопці вийшли на балкон, до них підійшов невідомий та спровокував конфлікт.

"Я зайшов туди, замовив випити каву, щоб не хотілося спати, і ми вийшли покурити. Підходить цей чоловік і каже: "А є цигарка?". Ми дали йому. Він спочатку вдарив малого (у компанії був неповнолітній - ред.) рукою по щелепі. А потім дістав ножа та почав кидатися", - стверджує Валентин.

Загиблий Ростислав із другом / Фото: ТСН.ua

За його словами, тоді загиблий Ростислав попросив нападника сховати зброю та припинити конфлікт. Чоловік послухався, але дістав пістолет.

"Прямо впритул, без жодних слів вистрілив йому в грудну клітину. Упродовж двох хвилин Ростика вже з нами не було", - розповів свідок трагедії.

У загиблого 21-річного Ростислава залишилися батьки, сестра та дівчина. Хлопець захоплювався футболом та був підприємцем у Новомосковську - продавав їжу швидкого приготування.

Загиблий Ростислав / Фото: ТСН.ua

Чому заклад працював у комендантську годину

На питання, що компанія робила в закладі вночі, друг загиблого відповів, що комендантська година в місті діє з 23:00. Валентин стверджує, що приїхав до клубу близько 22:50, тому вони мали встигнути додому. Однак каже, що "Пентагон" постійно працює до ранку попри заборону.

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Мер Новомосковська Сергій Рєзнік відреагував на вбивство в клубі та повідомив, що заклад раніше вже фігурував у кримінальних хроніках. Як вийшло, що "Пентагон" у центрі міста працює в комендантську годину, він не знає.

"Ця біда піднімає багато питань. І те, що зараз у чималої кількості різних людей, з різною психікою опинилася неконтрольована зброя, і те, що давно пора була підприємцю, власнику "Пентагону", наняти охорону закладу, яка б не пускала підозрілих людей, тим більше, зі зброєю. Це невеликі гроші, але це врятувало б життя невинної молодої людини", - написав очільник міста на своїй сторінці в Мережі.

У поліції зараз встановлюють, чи були раніше складені протоколи через порушення комендантської години в "Пентагоні" та чи проводились там перевірки.

"Пентагон" у Новомосковську / Скриншот із відео SAMAR MEDIA

Про підозру повідомили 29-річному місцевому мешканцю

У Новомосковському районному відділку поліції повідомили, що затримали 29-річного чоловіка біля нічного клубу. Ним виявився раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що між ним та ще одним відвідувачем закладу стався словесний конфлікт. У результаті один із чоловіків двічі вистрелив та смертельно поранив іншого. Це сталося близько 23:30.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Максимальне покарання за злочин передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фото: Новомосковський районний відділ поліції

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