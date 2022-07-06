"Вразимо світ нашими темпами": заступник керівника ОПУ розповів, коли Україна стане членом ЄС

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна вразить світ темпами вступу до ЄС.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Жовква пояснив, як Україні так швидко у рекордні терміни вдалося отримати статус кандидата в члени Євросоюзу.

"Ці майже 120 днів, які минули від подачі заявки президентом України на членство 28 лютого, до моменту, коли 23 червня було ухвалено важливе рішення Європейською Радою (ред. - надання Києву статусу кандидата в члени ЄС), а до цього було рішення Єврокомісії, президент України особисто працював кожного дня, проводячи розмови з лідерами, приймаючи лідерів в Україні, наводячи аргументи, чому Україна дійсно заслуговує на цей статус кандидата, оперуючи фактами, яким чином навіть під час війни здійснюються реформи, зокрема працює антикорупційна система. І ви побачили, що навіть ті рекомендації, які були надані Україні (сім рекомендацій Єврокомісії – ред.), не є такими невиконуваними. Тому не можна сказати, що ми просто скористалися шансом, чи, як я чую, що нам пощастило, чи ми застрибнули в потяг, як ви кажете", - наголосив він та додав, що над цим працював президент, команда його Офісу та уряд.

Заступник керівника Офісу президента України зазначив, що кандидатство - це початок шляху до членства, а угода про саме членство в ЄС буде ухвалена, коли Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії.

"У нас дійсно ще є важлива робота попереду. Але вже сьогодні наш статус та прогрес зафіксовані, і це початок шляху. Коли буде членство? Я ніколи не відповідаю на такі запитання конкретними датами, бо існує багато факторів. Безумовно Україна готова й далі рухатися такими ж рекордними темпами до наступних етапів. А наступний етап – це початок переговорів про вступ. Нам цього не оминути, тому треба почати над цим працювати. Очевидно, що угода про вступ може бути відкрита тоді, коли ми виконаємо сім рекомендацій (Єврокомісії – ред.). Але ми точно вразимо світ нашими темпами вступу до ЄС", - заявив Жовква та додав, що, очевидно, що цього року, на жаль, не вийде.

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