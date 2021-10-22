Врізався у припарковану вантажівку і згорів живцем у кабіні: на трасі в Одеській області у моторошній ДТП загинув водій фури

Врізався у припарковану вантажівку і згорів живцем у кабіні: на трасі в Одеській області у моторошній ДТП загинув водій фури

Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох вантажівок.

Неподалік Одеси вночі сталася моторошна ДТП. Водій фури на повній швидкості врізався у припарковану вантажівку і згорів живцем у кабіні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Водій фури, яка рухалася київською трасою в бік Одеси, на під’їзді до пункту пропуску з незрозумілих причин втратив контроль над ваговозом. Зупинився лише коли протаранив причеп іншої вантажівки, яка разом з багатьма іншими стояла в черзі на ваговий комплекс.

Водій пошкодженого авто розповів ТСН, що одразу після удару авто винуватця ДТП загорілося. Вогонь швидко перекинувся на кабіну, в якій сидів водій. Врятувати чоловіка не вдалось.

Рятувальникам вдалося погасити пожежу, але для цього довелось перекривати трасу. У зв'язку з цим на ділянці дороги утворився затор.

Чому чоловік не впорався с кермуванням, наразі з'ясовують. Однак, очевидці кажуть, до зіткнення вантажівка "петляла" зі смуги на смугу, тож, можливо, водієві стало зле, або він заснув за кермом.

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Новини України: неподалік Одеси водій врізався у вантажівку і згорів живцем у кабіні

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