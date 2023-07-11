Врожай для перемоги: як жнивують на розмінованих полях півдня

Урожай на розмінованих полях почали збирати на Дніпропетровщині. Землю, що була всіяна ворожими боєприпасами, ретельно перевірили сапери. Аграрії втішені, адже урожай чималий, і допомогає погода. Тому фермери певні: Україна точно буде з хлібом.

Про збір урожаю на розмінованих територіях йдеться в ТСН.

Також читайте Сезон жнив в Україні: фермери дивують прогнозами майбутніх врожаїв

"Це урожай перемоги. Ми віримо, що це зерно хорошої якості, і воно піде на нашу перемогу", – зазначає фермер.

Урожай на потрощеній ворогом землі - Криворізький район був під постійними обстрілами, допоки захисники не звільнили Херсон.

Лише в одному господарстві довелося розмінувати пʼять тисяч гектарів полів.

"Одні поля були дуже заміновані, де були протитанкові міни, касети кругом були засипані. Одні поля менше. Ну, досить однієї касети, щоб не стало людського життя. Тому все було пройдено", – розповідає керівник агропідприємства Владислав Баранов.

Із квадрокоптерами, пішки, метр за метром сапери обстежували поля, нашпиговані ворожими снарядами. Всі двадцять дві тисячі гектарів звільнили від небезпеки.

"Замінованих полів немає. Звісно, є лісосмуги, чагарники біля ставків, бурʼяни, які не розміновані. Вони межують з Херсонською областю. Там ще небезпечно. А поля зараз стовідсотково всі засіяні й оброблені", – каже голова Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Озиму пшеницю прибирають трьома комбайнами одночасно – за день сто гектарів.

"Зустрічаються невеличкі осколочки, але нічого страшного", – розповідає комбайнер Олександр Паєв.

Хоч і з повітряними тривогами, каже він, та принаймні без постійних обстрілів, як було торік. За 15 років його роботи комбайнером то був найтяжчий збір.

"Було таке, що поруч із комбайнами на сусідньому полі кидало. Треба ж заховатися, ми ж не залізні. Земля должна родити врожай, а не бути у гранатах і снарядами засипана", – розмірковує комбайнер.

Хліб буде: на розмінованих полях уже почали збирати врожай

Велика війна принесла чимало втрат. Один загиблий і троє поранених під час обстрілу на току, десятки мільйонів збитків лише на цьому підприємстві. Деякі господарства були геть знищені. Аграрії Криворізького району, як можуть, відновлюють роботу.

"В цілому врожайність непогана. Цінова політика краща, ніж минулого року. Логістика, порівняно з минулим роком, краща. Порти працюють не на повну потужність, але вони працюють, і можливість вивезти є", – зазначає голова Криворізької РВА.

Працювати на полях Дніпропетровщини військова адміністрація дозволила навіть уночі в комендантську годину. Тож за прогнозом аграріїв, до кінця липня всі ранні культури вдасться зібрати.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні заміновано більше території, ніж уся Греція та Данія разом.

Читайте також: