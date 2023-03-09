Вручення повісток на вулиці і перевірка документів: юрист пояснив, чи це законно

Вручення повісток на вулиці і перевірка документів представниками військкоматів не передбачені законодавством України.

Про це розповів адвокат Андрій Новак в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Як пояснив юрист, наразі існує тільки процедура вручення повісток і призову призовників на строкову службу і резервістів на збори.

"Про військовозобов'язаних та період мобілізації на військову службу не врегульовано ніяким чином. Ми користуємося тими нормами і положеннями, які є для строкової служби. Саме тому будь-який порядок вручення повістки, окрім як завчасно заповнена повістка начальником центру комплектування, є неналежним способом вручення і є, по суті, неналежною повісткою", - розповів Новак.

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За його словами, представники військкоматів не мають права виписувати на місці повістки. Вони мають прийти до військовозобов'язаного додому, за його місцем реєстрації чи проживання, і вручити йому вже заповнену готову повістку.

"Представники військкоматів навіть не мають права перевіряти документи на вулиці в громадян. Такі повноваження є тільки в представників Національної поліції, Нацгвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Збройні сили України - також, але військкомати, хоча й відносяться до категорії і сфери управління Міністерства оборони, не є Збройними силами України. Відповідно, перевіряти документи вони не можуть", - наголосив Новак.

Адвокат зазначив, що ситуації, коли людей просто "пакують" на вулиці співробітники ТЦК - "це все незаконно і неправомірно".

За його словами, в таких випадках можна "за першої можливості телефонувати в поліцію на гарячу лінію 102, залишати заявку, що вас незаконно позбавили свободи невідомі особи, і було перевищення службових обов'язків".

"Якщо примусово саджають в авто, як він візьме свої медичні документи, як візьме свій паспорт, код, якщо в нього взагалі немає? Якщо в людини є проблеми зі здоров'ям, і треба ці документи взяти? Як відомо, ВЛК не сильно розбирається, коли виносить свої постанови і висновки про придатність до служби. Ви надали документи про про ваші проблеми? Не надали? Тоді придатний", - розповів адвокат.

Водночас, Новак визнав, що вручення повісток на вулиці залишається фактично єдиним ефективним способом забезпечувати мобілізацію - "вони діють не в межах закону, але іншого виходу немає".

Раніше головний військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко заявив, що вручення повісток на вулиці та в інших громадських місцях не суперечить закону України.

Юристка Вікторія Тютюнникова вважає, що повістку можуть заповнювати перед врученням, але в тому разі, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти до військкомату, коли повістка на руках. Зокрема, поважними для неявки причинами є стан здоров’я, смерть рідних, догляд за хворими рідними, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація та складання іспитів у ВНЗ.

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