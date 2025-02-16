Врятовані із зони бойових дій: 200 котиків у Києві шукають дім – як забрати і допомогти

У Києві подружжя створило притулок “Котохата” і рятує безпритульних котів вивезених із зони бойових дій, а також з Києва та області. Зараз у притулку живе близько 200 тварин – усі вони шукають дім.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла власниця притулку Катерина Ільченко. Вона разом із чоловіком рятує котів вже десять років.

“Ми забираємо тварин, приводимо їх до ладу, обов'язково робимо щеплення, стерилізацію, кастрацію по досягненню віку. І далі шукаємо родини”, – розповіла Катерина.

Коти у притулку Котохата / Фото надала Катерина Ільченко

Притулок розташований у двох квартирах, які вони з чоловіком орендують.

Багато тварин в “Котохату” привозять із зони бойових дій. Одна з них – кішка Кассандра. Її евакуювали з Торецька Донецької області.

“Там мешкала жінка, яка годувала багато тварин. І в якийсь момент, коли вже стало неможливо залишатися, вона попросила допомоги забрати її і тварин. Усіх. За два дні в мішках було вивезено понад 70 котів і 20 собак. Оця дівчинка з одного з мішків”, – каже Катерина.

Кішка Кассандра / Фото надала Катерина Ільченко

Як забрати котика додому

Усі котики в притулку шукають дім. Подивитися їхні фото та дізнатися більше про їхні історії можна на сторінці “Котохати” в Інстаграм.

Наприклад, дуже хоче додому Степан, якому два роки. Він чудовий кіт, смійшний і дуже хитрий. Намагається домінувати і наводити свої порядки в притулку. Соціальний, великий, м’якенький.

“Ми його дуже любимо і хочемо, щоб полюбила родина”, – каже Катерина.

Котик Степан / Фото надала Катерина Ільченко

Також шукає дім кішка-бенгалка Цегла. Дуже ніжна і балакуча. Її передали в притулок військові. Вона має особливість – десь втратила вушко. Киця гарна, розумна і цікава.

Кішка Цегла / Фото надала Катерина Ільченко

Як допомогти притулку фінансово

Якщо вам дуже подобається котик, але ви не можете забрати його додому, ви можете стати його фінансовим куратором. Щомісячний внесок становить 1000-1200 гривень.

“Це покриває базові витрати – погодувати, перекрити лікування, вакцини”, – розповіла Катерина.

Витрати на харчування та лікування тварин притулку покривають за рахунок благодійних донатів підписників. Щомісячні витрати на життєдіяльність притулку становлять щонайменше 100 тисяч гривень, а іноді сягають і 250 тисяч.

Коти у притулку Котохата / Фото надала Катерина Ільченко

У притулку великий борг перед ветклініками

Багато котиків у притулку – хворі. Для них пристосована окрема кімната.

“Лейкоз – це дуже заразна хвороба, вона дуже швидко розповсюджується. Ми зробили ветеринарний кабінет. Там працює ветеринарний лікар, яка приходить за запитом. У нас стоїть обладнання, яке ми купили за рахунок допомоги людей. І намагаємося максимально економити кошти на ветеринарних клініках. Відправляємо туди тварин, яким потрібен цілодобовий інтенсивний догляд, який ми не можемо забезпечити. Хворих, яких ми можемо лікувати самі, які в стабільному стані, намагаємося лікувати в цьому кабінеті”, – розповіла Катерина.

Коти у притулку Котохата / Фото надала Катерина Ільченко

Втім витрачатися на послуги ветеринарних клінік теж доводиться часто. Так, у притулку накопичився борг майже 40 тисяч гривень. Це підтвердили ТСН.ua у двох столичних ветеринарних клініках.

“У нас від початку вересня був дуже важкий період. Три місяці в нас не закінчувалися тварини, які хворі на “котячу чумку” – панлейкопенію”, – каже Катерина.

Щоб мати можливість надалі рятувати тварин необхідно погасити борг. Притулок буде вдячний за будь-яку допомогу. Також котикам завжди потрібні корм, вакцини, ліки та медичне обладнання.

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Номер картки банки: 5375 4112 1401 1467

Коти у притулку Котохата / Фото надала Катерина Ільченко

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