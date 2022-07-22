Врятований кіт з острова Зміїний отримав ім’я і нову домівку: бійці розповіли деталі порятунку тваринки

Евакуація кота, якого назвали Змієм, була завершальним завданням спецоперації зі звільнення Зміїного, йдеться в ТСН.

Він пережив сотні обстрілів та бомбардувань, тижнями їв те, що сам примудрявся вполювати, вижив дивом. На початку липня наші бійці вперше відрядилися на Зміїний, аби встановити там український прапор. На те, що на острові може бути хтось живий, ніхто тоді навіть не сподівався. Прапор встановили, але виконати всі завдання під час першого етапу не вдалося. «Були змушені за першого етапу відійти після виставлення прапорів, бо були обстріли з ворожих винищувачів», - розказують бійці.

Вже після повернення військові уважно передивлялися відео, яке зняли на острові і були шоковані. «На одному з відео, які знімали, його виявили. І одне із завершальних завдань командира було поставлено – евакуювати всіх наших. Своїх ми не кидаємо. Тому було евакуйовано нашого нового бойового товариша», - розповідають бійці.

Під час другої поїздки острів остаточно розмінували і встановили над ним повний контроль. Дісталися всіх куточків на Зміїному – обшукали ворожу техніку, бомбосховища та нарешті дісталися головного флагштока. Тікаючи, кажуть, росіяни кидали власні секретні документи та навіть прапор. «Була ще залишена, кинута секретна документація техніки російської, це ще раз підтверджує питання втечі, що спрацювали чітко наші артилеристи. Дісталися нашого флагштока, на якому висів російський прапор. Нас так вчили, що прапор залишати не можна, для нас це святі речі, не уявляю, що мені сказав би командир, якби я під час відходу, тим паче не бойового відходу, а, як вони виражаються, «жест доброї волі», залишив свій прапор. Так тікають лише боягузи. Прапор у нас. Він у нас і крапка», - кажуть військові.

Головне завдання командира - врятувати на острові живих - виконали під час розмінування бомбосховища: кошеня ховалося у купі сміття. Бійці кажуть, що очевидно, воно народилося на острові - до окупації там були тварини, там жили собаки, коти та навіть вівці. Крім Змія, війну ніхто не пережив.

Відтепер Змій житиме у Києві, його прихистив один із командирів. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова і тепер разом з ними виборюватиме велику перемогу.

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