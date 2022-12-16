Врятувала дітей ціною власного життя: на Прикарпатті живцем згоріла молода жінка

Під час пожежі жінці вдалося передати своїх дітей через вікно сусідам.

Врятувала дітей ціною власного життя. В селі Перегінське на Прикарпатті 31-річна жінка зуміла передати сусідам через вікно двійко своїх дітей – одного та дев’яти років. Адже будинок палав і двері заблокувало полум’я.

Про це йдеться у випуску ТСН.19:30.

Сама жінка та її літня мати згоріли живцем. Рятувальники, які прибули на виклик, кажуть: вогонь спалахнув уночі та швидко поширився, оскільки будинок дерев’яний.

Причиною пожежі, ймовірно, стало закорочення в електромережі. Але що саме сталося – експерти ще з’ясовують. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, на хуторі біля села Біле Володимирецької ТГ на Рівненщині в житловому будинку спалахнула пожежа, в якій загинули чоловік зі співмешканкою.

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