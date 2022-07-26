Врятувати рядового Бургера: на Донеччині військові влаштували цілу операцію, аби надати допомогу пораненому псу

Чотирилапий потрапив під обстріл росіян і міг загинути без спеціалізованої допомоги.

Українські бійці на нулі рятували песика, допоки не вдалося його евакуювати. А в тилу вже ветеринари боролися за життя тварини. Про добро та підтримку в умовах війни, - йшлося в ТСН.19:30.

З осколком в тулубі та з металевою конструкцією на пораненій пащі Бургер нарешті може поїсти за допомоги лікарів. Те, що він живий, - насправді велика вдача. Бо поранення від обстрілу росіян були вкрай тяжкі.

Він жив у селі на Донеччині. Коли почалися щільні обстріли, молодий пес з переляку заховався, тож господар не зміг евакуювати його з собою.

Російські снаряди зруйнували господарські будівлі. Військові почали розбирати завали та разом з медиками шукати поранених. І такі знайшли одного постраждалого - чотирилапого.

Мастили рани песика навіть під обстрілами, допоки не вдалося організувати евакуацію.

Військовий капелан взяв Бургера із собою - до Дніпра. Усі тримали кулаки, аби поранений пес витримав довгий шлях з передової у понад двісті кілометрів.

У Дніпрі на пораненого пса вже чекали ветеринарні лікарі в операційній.

Операція тривала майже дві години. Розтрощену пащу збирали по шматочках, з’єднували кістковим цементом. А токар на замовлення спеціально для Бургера виготовив апарат зовнішньої фіксації.

Лікування Бургера безплатне. Ветеринарні лікарі дякують військовим за небайдужість

Коли Бургер нарешті одужає, йому знайдуть безпечну домівку. І навіть обіцяють іменні ласощі на виписку - найсмачніший бургер.

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