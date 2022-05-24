Врятувати життя від ворожих осколків: під час телемарафону Save Ukraine зберуть кошти на хірургічні апарати

Врятувати життя від ворожих осколків: під час телемарафону Save Ukraine зберуть кошти на хірургічні апарати

Аби врятувати українських військових та мирних людей, які зазнали поранень від ворожих обстрілів, лікарі прикладають титанічних зусиль. Іноді боротьба за життя йде не на години, а на хвилини, а то й на секунди.

Одними з найскладніших поранень є - осколкові. Сторонні тіла необхідно терміново видалити, і їх не завжди оперативно можна виявити без необхідної апаратури.

Тож для того, аби полегшити роботу українських медиків і закупити таке хірургічне обладнання, одночасно в Києві та Берліні 29 травня о 21:00 відбудеться другий телемарафон Save Ukraine — #StopWar. Цей благодійний концерт зібрав таких зірок, як Океан Ельзи, Тіна Кароль, MONATIK, Кalush Orchestra та інших лише з однією метою - привернути увагу світу до війни в Україні і зібрати кошти, щоб придбати хірургічні рентген апарати С-арки. Таке обладнання використовується для проведення операцій під контролем рентгенівського випромінювання, зокрема вилучення уламків або фіксація кісток.

Лікар-хірург Юрій Грушка з Чугуївської центральної районної лікарні, що в Харківській області, пояснив, чому ці апарати такі необхідні україниським медикам, особливо у воєнний час.

"У нас клініка першої лінії, у нас акцент йде на прийомі постраждалих з вогнестрільними травмами - військових і мирних жителів. Ці апарати нам допомагатимуть якнайшвидше видаляти ті сторонні тіла, які загрожують життю і які призведуть до подальших ускладень, тобто ті, які ми не можемо зразу під час огляду рани видалити. Звісно, це полегшить нам роботу. Покращить якості надання допомоги", - пояснює медик.

За словами лікаря-хірурга, зараз до лікарень з осколковими пораненнями потрапляє досить багато людей, тому такі апарати - дуже необхідні, аби вчасно надати допомогу потерпілим і врятувати життя.

"Пратично кожен день чи через день надходять постраждалі, які мають осколки. Не всі осколки є рентгеночервоними, але є дуже багато таких, яких можна діагностувати і видаляти за допомогою такого апарату. Він може детальніше виявити місце, де саме є стороннє тіло. У цих апаратів - маса переваг", - резюмував лікар Юрій Грушка.

Таке обладнання організатори телемарафону планують придбати для 12 регіонів, що розташовані поблизу ведення бойових дій, а також залучені до надання медичної допомоги пораненим і постраждалим:

Харківська область – для 2 закладів;

Дніпропетровська область – для 2 закладів;

Запорізька область – для 2 закладів;

Полтавська область – для 2 закладів;

Одеська область – для 2 закладів;

Київська область – для 2 закладів;

м. Київ – для 2 закладів;

Чернігівська область – для 1 закладу;

Сумська область – для 1 закладу;

Миколаївська область – для 1 закладу;

Черкаська область – для 1 закладу;

Кіровоградська область – для 1 закладу.

Вартість одного апарату стартує від 100 тисяч євро, а загальна вартість 19 одиниць – 1 млн 900 тисяч євро.

Фандрейзинг відбуватиметься через глобальну ініціативу United24, а всі донати будуть автоматично перераховані на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров'я.

Знаково, що захід відбудеться саме 29 травня — у День Києва, і буде присвячений мужньому українському опору впродовж трьох місяців незламної боротьби проти Росії.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується командами 1+1 media, фестивалю Atlas, "Суспільне" та за підтримки "Київстар", футбольного клубу "Динамо Київ", Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.

Артисти виступатимуть наживо з Києва, а також з його міста-побратима Берліна. Саме там, біля Бранденбурзьких воріт, розташується сцена, з якої до телевізійної аудиторії та глядачів на площах міст звертатимуться ведучі Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна. Серед учасників заходу — Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, Kadebostany, alyona alyona та багато інших. Також спеціальними гостями заходу стануть переможці "Євробачення 2022" — гурт Kalush Orchestra.

В Україні телемарафон показуватимуть телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий, М1, Україна, Україна 24, UA:Перший, UA:Культура, регіональні канали Суспільного мовника, Інтер та Рада, платформи онлайн-телебачення "Київстар ТБ" та 1+1 Video, а також YouTube-канали 1+1 та Atlas Festival.

Нагадаємо, перший телемарафон Save Ukraine — #StopWar відбувся 27 березня. Під час ньгого було зібрано понад 40 млн грн для вирішення найгостріших гуманітарних проблем, спричинених війною Росії в Україні. Водночас більше 30 телеканалів по всьому світу синхронно транслювали його. Загалом близько 80 млн людей по всьому світу дивилися телемарафон у прямому ефірі. Жителі понад 50 міст та столиць вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну та доєднатися до телемарафону, 30 світових політичних лідерів звернулися до українців та міжнародної спільноти. Понад 17 млн людей були об’єднані комунікаційною кампанією в медіа та у соціальних мережах.