Врятував 200 воїнів ціною власного життя: рідні та побратими здійснили мрію загиблого захисника України

Журналіст Микола Рачко мріяв про власну книгарню, а коли почалась війна - пішов захищати Україну. Загинув військовий поблизу Бахмута. Мрію хлопця про власну крамницю взялися втілювати друзі та рідні. Напередодні у Вінниці вони відкрили книгарню "Герої".

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Рідні, друзі та побратими Миколи об’єднались і здійснили його мрію. Книгарню назвали "Герої". Тут все, як він хотів, розповідає сестра Антоніна. Витримана англійська класика, можливість дивитись і читати відразу, і- всі книги українською.

Микола Рачко

"Мала би бути книгарня, яка стане простором, де будуть зустрічі з авторами, письменниками, видавцями . Ми зараз будемо запрошувати репортерів, які працюють на фронті, фотографів, волонтерів, це місце вже є улюбленим для багатьох", - каже сестра загиблого військового Антоніна Люлька.

Микола Рачок редагував і працював журналістом, за мирного життя - спеціалізувався на автотемі. Він мав досвід служби і коли почалось повномасштабне вторгнення, відразу пішов до військкомату, служив у 58 мотопіхотній бригаді. Пройшов найпекельніші ділянки фронту. І своє почуття гумору - не зраджував навіть там.

Загинув Микола Рачок влітку 2022 року, у Покровському неподалік Бахмута. З побратимом пішов на позицію спостерігати за ворогом.

"Слід було просто передавати інформацію, але він почув у рацію, що позиції, які були зайняті нашими, вони не мали боєприпасів, зовсім. А перед ними усіма стояли "вагнерівці", - згадує сестра загиблого.

Побратима було поранено, вогонь Микола узяв на себе.

"Я пам’ятаю його слова, коли буде змога зберегти життя тим, кого вдома чекають діти, він це зробить і хлопці сказали, що він врятував 200 чоловік", - каже Антоніна Люлька.

Антоніна Люлька

Почути історію Миколи Рачка відтепер можна у книгарні, відкритій на його честь. У книгарні немає професійних консультантів. Персонал - це родичі, друзі, а ще - побратими героя.

Рідні знайшли щоденник Миколи, де він занотував 21 бажання. З-поміж інших бажань Миколи рідні обов’язково видадуть книгу, про яку він думав – "Записки строковика".

Микола Рачко

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Нагадаємо, росіяни масовано атакують позиції українських військ за допомогою авіації. Окупантам вдається просуватися східніше Часового Яру за рахунок саме таких авіанальотів.

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