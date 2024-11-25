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Врятував не одне життя: військові розповіли про унікального пса, який попереджає про "прильоти"

Врятував не одне життя: військові розповіли про унікального пса, який попереджає про "прильоти"

Пес Дік та військові

Пес Дік завжди попереджає військових про ворожі обстріли.

Виявляти ворожі безпілотники нашим захисникам на передовій допомагає пес Дік. Він уже півроку на службі у підрозділі радіоелектронної боротьби і врятував не одне життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова. 

Німецька вівчарка несе службу поруч із бійцями з підрозділу радіо-електронної боротьби. Діку 5 років і він потрапив сюди випадково. Собаку залишили господарі, які евакуювались із прифронтової зони.

"Ми його підібрали і він з того моменту всю ротацію був з нами і виконував відповідно завдання", - каже військовий Анатолій. 

Дік виявився дуже кмітливим і вправно виконував накази. Але це не всі його вміння. Одного разу у підрозділі помітили - пес помітно нервує перед прильотами.

Пес Дік попереджає про ворожі обстріли / ©
Пес Дік попереджає про ворожі обстріли

"Він починав скуліти, завивати, нервувати і ми розуміли, що щось відбувається, бо це не перший раз, ми за дві хвилини від'їхали - і КАБи почались прильоти, а потім РСЗО і пішло поїхало", - каже військовий Дмитро Нормарк.

Спостерігаючи за поведінкою Діка, бійці знають про наближення ворожих безпілотників. Особливо гостро Дік відчуває наближення FPV-дрона. Вівчарка виє і наче намагається щось сказати бійцям. Жодного разу пес не схибив. І врятувавне одне життя. Це не перший випадок, коли на позиціях чотирилапі попереджають захисників про небезпеку. У таких випадках вони повноцінні бійці підрозділу, кажуть у командуванні Повітряних сил.

"У Повітряних силах є собаки і на службі, це собака доброволець, а є штатні, які несуть службу авіаційних бригадах, на об’єктах, які потребують додаткової охорони. Собаки там живуть, служать, навіть народжують цуценят", - каже т.в.о начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат. 

Дік разом із підрозділом нині на ротації у військовій частині. Нині у нього заслужена відпустка. Він грається, обожнює прогулянки і отримує від побратимів багато смаколиків. Це ненадовго, незабаром хвостатому бійцю повертатися на службу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 25 листопада 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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