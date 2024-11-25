Врятував не одне життя: військові розповіли про унікального пса, який попереджає про "прильоти"

Виявляти ворожі безпілотники нашим захисникам на передовій допомагає пес Дік. Він уже півроку на службі у підрозділі радіоелектронної боротьби і врятував не одне життя.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Німецька вівчарка несе службу поруч із бійцями з підрозділу радіо-електронної боротьби. Діку 5 років і він потрапив сюди випадково. Собаку залишили господарі, які евакуювались із прифронтової зони.

"Ми його підібрали і він з того моменту всю ротацію був з нами і виконував відповідно завдання", - каже військовий Анатолій.

Дік виявився дуже кмітливим і вправно виконував накази. Але це не всі його вміння. Одного разу у підрозділі помітили - пес помітно нервує перед прильотами.

Пес Дік попереджає про ворожі обстріли

"Він починав скуліти, завивати, нервувати і ми розуміли, що щось відбувається, бо це не перший раз, ми за дві хвилини від'їхали - і КАБи почались прильоти, а потім РСЗО і пішло поїхало", - каже військовий Дмитро Нормарк.

Спостерігаючи за поведінкою Діка, бійці знають про наближення ворожих безпілотників. Особливо гостро Дік відчуває наближення FPV-дрона. Вівчарка виє і наче намагається щось сказати бійцям. Жодного разу пес не схибив. І врятувавне одне життя. Це не перший випадок, коли на позиціях чотирилапі попереджають захисників про небезпеку. У таких випадках вони повноцінні бійці підрозділу, кажуть у командуванні Повітряних сил.

"У Повітряних силах є собаки і на службі, це собака доброволець, а є штатні, які несуть службу авіаційних бригадах, на об’єктах, які потребують додаткової охорони. Собаки там живуть, служать, навіть народжують цуценят", - каже т.в.о начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат.

Дік разом із підрозділом нині на ротації у військовій частині. Нині у нього заслужена відпустка. Він грається, обожнює прогулянки і отримує від побратимів багато смаколиків. Це ненадовго, незабаром хвостатому бійцю повертатися на службу.

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