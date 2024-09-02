Врятував сотні життів, але не може підписати контракт із ЗСУ: у Києві стався скандал із добровольцем (фото)

Бойовий медик та волонтер, громадянин Німеччини Бен Монес не може підписати контракт із Збройними силами України. Військова частина витребує посвідку на проживання для підписання контракту, а Міграційна служба не видає її, поки не буде контракту.

Про інцидент на своїй сторінці в Фейсбук розповіла журналістка Ярослава Міщенко.

“Жахлива сцена відбувалася сьогодні в Міграційній службі. Просто жахливо цинічна. Два іноземці: британець, підготовлений воювати в штурмовій роті Третьої Штурмової та наш друг бойовий медик (колишній модний перукар) Бен Монес прийшли в цю, з дозволу сказати, контору на останньому етапі підписання контракту з бригадою. З ними був супровід, був лист очільника бригади Андрія Білецького з проханням про сприяння. І оце гниле чиновництво, яке плазувало перед іміггрантами з різних усюд, які прийшли з адвокатами легалізуватися влаштувало принизливу сцену двом чоловікам, які дуже багато зробили для фронта і які готові віддати життя за Україну. Вони заявили, що дадуть посвідку на проживання, коли буде контракт. Але контракт має бути, коли є посвідка”, — написала журналістка.

За її словами, Бен врятував сотні українських військових і “пригнав” в Україну ліків та авто на сотні-сотні тисяч євро.

“Йому виставили купу умов і навіть не спрбували допомогти. Ми ловимо ухилянтів, але не робимо нічого, щоб полегшити життя тим, хто хоче воювати”, — розповіла Міщенко.

Контракт із ЗСУ: як підписати іноземцю

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що за чинним законодавством, іноземці та особи без громадянства мають право вступити до складу ЗС, Державної спеціальної служби транспорту або Нацгвардії з набуттям повного об’єму прав і обов’язків українського військовослужбовця, підписавши відповідний контракт на проходження військової служби.

Особа, яка виявила намір вступити на військову службу, має бути не старше 60 років або 65 років, якщо вона належить до вищого офіцерського складу, визнана за висновком ВЛК придатним для проходження військової служби та має достатній рівень фізичної підготовки.

Для прийняття на військову службу, іноземний громадянин або особа без громадянства має звернутися до центрів рекрутингу або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або безпосередньо до військової частини, в якій вони мають бажання проходити службу за контрактом та заявити про свої наміри.

Після чого ТЦК та СП, який відповідальний за всю процедуру прийняття на військову службу, перевіряє інформацію про такого громадянина, зокрема на предмет законності його перебування в Україні, відсутність судимостей та інші відомості. Для чого ТЦК та СП надсилає відповідні запити до МВС, Державної міграційної служби, Адміністрації прикордонної служби та СБУ.

Якщо іноземець відповідає встановленим критеріям для проходження військової служби, він може підписати контракт, стороною якої виступає Міністерство оборони України. Для підписання контракту йому достатньо надати чинний паспортний документ та реєстраційний номер облікової картки платників податків (податковий номер). Іноземець може отримати податковий номер за місцем свого проживання в України.

Чинне законодавство не передбачає обов’язок мати посвідку на постійне проживання в Україні для підписання контракту для проходження військової служби, отже це може бути громадянський паспорт або закордонний паспорт іноземця. У випадку з особою без громадянства-посвідчення особи без громадянства. Проте однією з умов підписання контракту є підтвердження законності перебування іноземця в Україні.

“У ситуації з Беном Монесем, бойова бригада, яка готова прийняти його до свого штату, наполягала на тому, що наявність посвідки на проживання є майже не єдиним способом підтвердження законності перебування в Україні. Але це зовсім не так”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Бен Монес / Фото з його сторінки в Facebook

За її словами, Міграційна служба також мала би видати громадянину посвідку на проживання — у нього є для цього всі підстави.

“Він давно проживає в Україні, має тут родину, а головне — в його бекграунді сотні врятованих військових з передової, сотні тисяч закритих грошових зборів, зібраних ліків та переданих авто для потреб української армії. Але сьогодні ми все-таки дійшли згоди з бойовою бригадою, та вони готові взяти до себе на військову службу Бена без посвідки на проживання, лише на підставі його закордонного паспорту, але їм потрібне підтвердження законності перебування в Україні. А тому ми готуємо відповідну заяву до Міграційної служби аби вони продовжили строк його перебування в Україні до підписання ним контракту з ЗСУ, після чого йому видадуть посвідку. Отже, маємо надію, що Міграційна служби продовжить йому строки перебування в Україні”, — розповіла Марина Бекало.



Адвокатка додала, що контракт підписується на строк 3 роки для осіб рядового складу, для осіб сержантського і старшинського складу від 3 до 5 років, з терміном випробування два місяці. Розірвати контракт такий військовослужбовець може в будь-який момент за власним бажанням, але не раніше ніж 6 місяців проходження ним безперервної військової служби.

З підписанням контракту на військову службу такий військовослужбовець має рівні з громадянами України права на грошове забезпечення, грошові винагороди, пільги, соціальні гарантії, медичне обслуговування тощо.

Крім того, військові набувають статусу комбатанта за міжнародним гуманітарним правом, що серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в полон до ворожої армії.

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