Врятував трьох доньок, а сам втопився у Дністрі: на Прикарпатті третю добу шукають чоловіка

Шанси знайти чоловіка живим вже примарні.

На Прикарпатті шукають 39-річного чоловіка, який зник у воді. Три дні тому він пішов купатися з доньками на Дністер. Раптом дівчата почали тонути. Батько зумів урятувати їх, але сам пішов під воду.

Що відомо наразі та як минають пошуки - розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 30 червня.

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Пошукову операцію рятувальники мають поновити вже за незабаром. Інцидент стався на стихійному пляжі Дністра. Батько з трьома своїми дочками віком 8, 10 та 11 років прийшов туди стежкою через ліс з Галича, аби покупатися.

Одна з дівчат зайшла на глибину, але раптом течія почала затягувати її далі. Інстинктивно вона вхопилася за свою сестру і потягла тк за собою. Батько разом з третьою дочкою почали їх витягати. Зрештою чоловік зумів виштовхнути усіх трьох дітей на мілину посеред річки, що за метрів за 20 від берега. Утім, сам пішов під воду.

Новини України: досі не знайдено 39-річного чоловіка, який зник у воді на Прикарпатті

У пошуках 39-річного чоловіка водолази оглянули вже кілька кілометрів дна річки та береги. Шукають і за допомогою ехолота, піднімають квадрокоптер. Однак Дністер в цьому місці дуже підступний: тут чимало вирв і сильна течія. Крім того, видимість погана, адже були дощі.

Шанси знайти чоловіка вже примарні, не приховують рятувальники. Утім, операцію вони не припиняють. Сьогодні мають розширити географію пошуку.

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