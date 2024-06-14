Врятувався лише один: на Буковині школярі втопились під час відпочинку із учителем

На Буковині шукають 15-річного хлопця, який напередодні зник у Дністрі.

Трагедія сталася у селі Рухотин, що на Буковині. Дев’ятикласники з вчителем відпочивали на річці. Троє підлітків пішли купатися і їх понесла течія. Одного вдалось витягнути на берег, а двоє його товаришів пішли під воду.

Як коментують трагедію у навчальному закладі та що ускладнює пошуки дитини, розповіла кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук.

"Трагедія сталась на цій річці, яка поруч з селом. Дев'ятикласників сюди привів на відпочинок їхній вчитель. Коли троє підлітків пішли купатися – їх почала нести сильна течія. Хлопці почали тонути. Одного з них вдалось дістати з води, інші двоє товаришів – зникли", – розповідає Вікторія Танасійчук.

Рятувальна операція триває

Як повідомив керівник Нацполіції Чернівецької області Віктор Нечитайло повідомив, що з водойми було вилучене одне тіло підлітка, на жаль, вжитими заходами не вдалось реанімувати дитину. Другого хлопця по теперішній час шукають.

"Метр за метром водолази прочісують дно Дністра у пошуках підлітка. Операція триває вже другу добу. Напередодні пошуковці обстежили понад 8 метрів по руслу річки, утім безрезультатно", – повідомила Вікторія Танасійчук.

Нещасний випадок на воді Фото: скрин ТСН

Володимир Житарюк, керівник групи водолазних робіт зазначив, що пошуки ускладнює дуже велика течія, тож рятувальникам важко працювати.

"Колись кар’єр вибирався, там є глибина до 7 метрів, вчора водолази відпрацювали все – там його нема", – зазначив він.

Вночі пошуки фахівці припиняли. Нині вирішили знову почати з місця, де тонули діти.

Усе село приголомшене трагедію. Люди сподіваються, що дитину зможуть знайти ще живою.

"Трагедія така, що це не передати. Може не треба це казати, але я думаю, що дітей не треба водити по Дністрах", – каже місцева жителька Зоя.

Як сталася трагедія та що кажуть у школі

Як дев’ятикласники опинилися з вчителем на річці, чи давала дозвіл на це школа і для чого вони туди пішли – про це все кореспондентка ТСН пішла розпитувати керівництво навчального закладу.

"Педагоги спілкуються з нами неохоче. Переконують – школа непричетна до цього походу на річку, а вчитель – взагалі у відпустці", – розповідає вона.

"Про це дирекція школи нічого не знала. Навчально-виховний процес вже закінчився. Вчитель пішов у відпустку з 10 червня.", – каже заступниця директора Полянської школи Галина Гуйван.

Відомо, що вчитель вів у школі гурток патріотичного виховання. Шестеро його гуртківців з дев’ятого класу, мовляв, самі під час канікул вмовили чоловіка піти з ними на природу, - розповіли ТСН у навчальному закладі.

"Вони просили його довгий час, щоб піти на природу, отаборуватися, розкласти намети, вчитися як себе поводити. Він погодився, він така добра душа", – розповіла Галина Гуйван.

Колеги не коментують вчинок педагога. Нині у школі його також немає. У поліції вже розслідують трагедію.

"Відомості внесенні до державного реєстру досудових розслідувань по кваліфікації. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Наразі тривають слідчі дії", – кажуть у поліції.

Якщо провину вчителя доведуть, йому загрожує до 5 років за гратами. Його не брали під варту, підозру ще не оголошували. Пошуки підлітка у річці триватимуть до тижня, кажуть рятувальники. Його товариша, якого знайшли напередодні, поховають завтра, 14 червня.

Нагадаємо, у Харкові напередодні потонув хлопчик, якому біло 8 років.Тіло дитини віднесло на 30 метрів від берега Петренківського водосховища.

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