Врятуйте полонених: після вбивства українських бійців в Оленівці українці масово виходять на протести

У Львові рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акцію, щоб закликати світову спільносту врятувати життя військовослужбовців. І не допустити жахливої страти, як це сталося з українськими бранцями в Оленівці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
У Львові біля Оперного театру – кілька десятків людей. Переважно це дружини, матері військових, які боронили "Азовсталь" і досі перебувають у полоні. Та найбільше їм болить, що не мають жодної звістки, як вони почуваються та чи полон не оберенеться тортурами чи навіть стратою, як це відбулося в колонії в Оленівці під час теракту, який вчинила Росія.
Рідні полонених просять визнати Росію державою-терористкою, а міжнародні організації нарешті втрутитися і посприяти обміну та звільненню захисників "Азовсталі". І не гаяти часу, адже це може коштувати найціннішого – життя українських героїв.
Вони тримали оборону Маріуполя майже три місяці в повному оточенні під безперервними обстрілами, без боєприпасів, ліків та їжі. Усередині травня отримали наказ здатися, щоб зберегти життя. Місяць тому 95 оборонців "Азовсталі" повернулися додому. Та більшість все ж залишається в полоні. І в яких умовах – невідомо.
Тим часом у Києві напередодні влаштували акцію на Софійській площі. Після вчинення росіянами масового вбивства українських полонених в Оленівці українці виходять на протести у всій країні. А 5 серпня на Трухановому острові в столиці провели благодійний забіг.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колонії у селищі Оленівка пролунав вибух. Там окупанти утримували в полоні українських військових, зокрема й захисників Маріуполя, а також цивільних.
Внаслідок вибуху могли загинути близько 40 людей, ще 130 – зазнати поранень. Точна кількість жертв та поранених наразі не відома.
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