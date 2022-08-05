Врятуйте полонених: після вбивства українських бійців в Оленівці українці масово виходять на протести

У Львові рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акцію, щоб закликати світову спільносту врятувати життя військовослужбовців. І не допустити жахливої страти, як це сталося з українськими бранцями в Оленівці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Львові біля Оперного театру – кілька десятків людей. Переважно це дружини, матері військових, які боронили "Азовсталь" і досі перебувають у полоні. Та найбільше їм болить, що не мають жодної звістки, як вони почуваються та чи полон не оберенеться тортурами чи навіть стратою, як це відбулося в колонії в Оленівці під час теракту, який вчинила Росія.

Рідні полонених просять визнати Росію державою-терористкою, а міжнародні організації нарешті втрутитися і посприяти обміну та звільненню захисників "Азовсталі". І не гаяти часу, адже це може коштувати найціннішого ­– життя українських героїв.

Вони тримали оборону Маріуполя майже три місяці в повному оточенні під безперервними обстрілами, без боєприпасів, ліків та їжі. Усередині травня отримали наказ здатися, щоб зберегти життя. Місяць тому 95 оборонців "Азовсталі" повернулися додому. Та більшість все ж залишається в полоні. І в яких умовах – невідомо.

Тим часом у Києві напередодні влаштували акцію на Софійській площі. Після вчинення росіянами масового вбивства українських полонених в Оленівці українці виходять на протести у всій країні. А 5 серпня на Трухановому острові в столиці провели благодійний забіг.

У Києві провели благодійний забіг – щоб світ почув про звірячі вбивства бійців в Оленівці

У Львові рідні "азовців" закликали світ врятувати життя полонених військовослужбовців

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колонії у селищі Оленівка пролунав вибух. Там окупанти утримували в полоні українських військових, зокрема й захисників Маріуполя, а також цивільних.

Внаслідок вибуху могли загинути близько 40 людей, ще 130 – зазнати поранень. Точна кількість жертв та поранених наразі не відома.

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