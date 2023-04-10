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Все більше ухилянтів і організаторів втечі за кордон вдається спіймати у пунктах перетину: на чому ловляться

Автор
Марія КужикМарія Кужик
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Все більше ухилянтів і організаторів втечі за кордон вдається спіймати у пунктах перетину: на чому ловляться

"Бізнес" для ухилянтів маскують під волонтерство, тож почалися значно ретельніші перевірки саме таких організації.

Чотири тисячі ухилянтів, за даними прикордонників, від початку великої війни виїхали за кордон через пункти пропуску Львівщини і не повернулися. Військовозобов’язані призовного віку оминули закон та скористалися системою «Шлях», яка дозволяє виїзд за кордон волонтерам, що перевозять вантажі для Збройних сил. На цьому зловмисники збудували цілий бізнес: створювали фіктивні благодійні організації, а дані тих, хто прагнув виїхати, вносили до дозвільної системи. Звичайно, не безкоштовно, йдеться в ТСН.

Щодня оперативники на пунктах пропусків ловлять по півтора десятки військовозобов'язаних, хто виїзд купив. За оформлення необхідних документів зловмисники правлять від 3 до 8 тисяч доларів. 

Якщо ще торік ухилянти ховалися у багажниках авто чи навіть переодягалися у жінок, щоб перетнути кордон, нині – методи інші. Найбільш поширений – внесення прізвища до системи "Шлях". В умовах воєнного стану вона дозволяє чоловікам-водіям виїжджати з України за вантажем для Збройних сил. Схема проста, щоб потрапити в систему, злочинці створюють фіктивні благодійні фонди і переправляють за кордон нібито волонтерів, а насправді - утікачів, кажуть правоохоронці.

Організатори інструктують клієнтів-ухилянтів, як відповідати на питання прикордонників, щоби не викликати підозри. “Їду за гуманітаркою, за вантажами, стверджують про це все, показують фото, за яким транспортним засобом для ЗСУ, але вони всі вигадані, легендовані”, - каже оперативний співробітник. 

Від початку війни система “Шлях” видала дозвіл на виїзд аж 170 тисячам чоловіків, понад чотири тисячі з них до Україну не повернулися. “Відповідальність в першу чергу наступає для тої особи, яка внесла в систему “Шлях” і враховуючи, що люди за це отримували гроші, то відповідальність 8 років позбавлення волі”, - кажуть правоохоронці.  

Є і такі випадки, коли злочинці обіцяють внести ухилянтів у систему, беруть гроші, а далі зникають. Тоді чоловіки, які рвуться до Європи, у відчаї намагаються втекти пішки, оминаючи пункти пропуску. “Дочекавшись темряви, або перечекавши у населених пунктах прикордонних день-два, вони роблять другу спробу. Або ж одразу - прокладають собі на мобільних пристроях шлях, завантажують карту”, - розповідають прикордонники. 

Таких прикордонники вже спіймали понад півтори сотні. Щодо псевдо-волонтерів, їх оперативники теж навчилися відстежувати. Для цього, кажуть, достатньо прослідкувати історію так званого фонду, в якому працює водій. “Якщо фірма створена за тиждень-два до перетину особи, то вона вже попадає в категорію ризику, також вивчається скільки осіб ця фірма внесла в систему “Шлях” і скільки осіб повернулися”, - розповідають оперативні співробітники.  

Разом з іншими заходами це дає результат - майже 150 організаторам фіктивних благодійних фондів, що переправляли втікачів, повідомили про підозру. Вироки – вже винесли дванадцяти фігурантам.

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