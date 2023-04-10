Все більше ухилянтів і організаторів втечі за кордон вдається спіймати у пунктах перетину: на чому ловляться

Чотири тисячі ухилянтів, за даними прикордонників, від початку великої війни виїхали за кордон через пункти пропуску Львівщини і не повернулися. Військовозобов’язані призовного віку оминули закон та скористалися системою «Шлях», яка дозволяє виїзд за кордон волонтерам, що перевозять вантажі для Збройних сил. На цьому зловмисники збудували цілий бізнес: створювали фіктивні благодійні організації, а дані тих, хто прагнув виїхати, вносили до дозвільної системи. Звичайно, не безкоштовно, йдеться в ТСН.

Щодня оперативники на пунктах пропусків ловлять по півтора десятки військовозобов'язаних, хто виїзд купив. За оформлення необхідних документів зловмисники правлять від 3 до 8 тисяч доларів.

Якщо ще торік ухилянти ховалися у багажниках авто чи навіть переодягалися у жінок, щоб перетнути кордон, нині – методи інші. Найбільш поширений – внесення прізвища до системи "Шлях". В умовах воєнного стану вона дозволяє чоловікам-водіям виїжджати з України за вантажем для Збройних сил. Схема проста, щоб потрапити в систему, злочинці створюють фіктивні благодійні фонди і переправляють за кордон нібито волонтерів, а насправді - утікачів, кажуть правоохоронці.

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Організатори інструктують клієнтів-ухилянтів, як відповідати на питання прикордонників, щоби не викликати підозри. “Їду за гуманітаркою, за вантажами, стверджують про це все, показують фото, за яким транспортним засобом для ЗСУ, але вони всі вигадані, легендовані”, - каже оперативний співробітник.

Від початку війни система “Шлях” видала дозвіл на виїзд аж 170 тисячам чоловіків, понад чотири тисячі з них до Україну не повернулися. “Відповідальність в першу чергу наступає для тої особи, яка внесла в систему “Шлях” і враховуючи, що люди за це отримували гроші, то відповідальність 8 років позбавлення волі”, - кажуть правоохоронці.

Є і такі випадки, коли злочинці обіцяють внести ухилянтів у систему, беруть гроші, а далі зникають. Тоді чоловіки, які рвуться до Європи, у відчаї намагаються втекти пішки, оминаючи пункти пропуску. “Дочекавшись темряви, або перечекавши у населених пунктах прикордонних день-два, вони роблять другу спробу. Або ж одразу - прокладають собі на мобільних пристроях шлях, завантажують карту”, - розповідають прикордонники.

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Таких прикордонники вже спіймали понад півтори сотні. Щодо псевдо-волонтерів, їх оперативники теж навчилися відстежувати. Для цього, кажуть, достатньо прослідкувати історію так званого фонду, в якому працює водій. “Якщо фірма створена за тиждень-два до перетину особи, то вона вже попадає в категорію ризику, також вивчається скільки осіб ця фірма внесла в систему “Шлях” і скільки осіб повернулися”, - розповідають оперативні співробітники.

Разом з іншими заходами це дає результат - майже 150 організаторам фіктивних благодійних фондів, що переправляли втікачів, повідомили про підозру. Вироки – вже винесли дванадцяти фігурантам.

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