"Все через ж*пу": командир роти відверто розповів про втрати на фронті

"Кеп" повідомив, що бійців на передовій можуть не міняти по 12-14 діб, що призводить до небойових втрат.

Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов на позивний "Кеп" відверто розповів про втрати України на фронті. Зокрема, він розкритикував тих командирів, які воюють приданими підрозділами, вважаючи їх чужими.

Про це Баранов повідомив у ефірі 1+1.

"Кеп" розповів, що побував на нарадах із командирами бригад і був дуже здивований тим, що відбувалося після них на фронті.

Також читайте Яка найближча мета Путіна в Україні: нардеп розкрив плани РФ

"Я був дуже здивований: наче всі нормальні, адекватні люди, наче все окей, все проговорили, а як починається якесь виконання завдання, то воно знову отак все, як кажуть, через ж*пу. Коли ви туди заходите і нас не міняють по 12-14 діб, хлопці просто від втоми потім… Коли в тебе не вистачає трошки води, ти перевтомлений, у мене є хлопці, які просто на виході додому через яр розривали меніски, тому що організм зношений. Не вистачає вологи, не вистачає еластичності зв’язок і все. Ну от такі втрати – вона не бойова, але все, він (боєць – ред.) випадає", – поділився Баранов.

"Було багато конфліктів. Я не буду зараз називати прізвищ, але дуже багато таких є, що "давайте воювати приданими (підрозділами – ред.)". Це не дуже красиво, але багато хто так і робить, бо вони для них чужі. Але я ніколи не ставився до людей, які приходять у цьому році, що вони чужі. Вони вже наші. Вони вже мої, моя рота", – розповів командир.

"Кеп" також поділився випадком, коли його підлеглий боєць наклав свій турнікет військовому з іншого підрозділу, якому відірвало ногу. Але коли вже цей боєць сам отримав поранення, "то для нього турнікета не вистачило, він просто стік".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Випалив правду в ефірі без цензури! Командир роти сказав все, що думає про ТЦК

До слова, в кінці липня український боєць із 31-ї ОМБр розповів про вкрай складну ситуацію на Покровському напрямку. У його роті залишилося лише троє людей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.