“Все до того йшло”: очевидці теракту на Закарпатті розповіли подробиці, які шокують

Двадцять шестеро поранених. Депутат Керецьківської територіальної громади на Закарпатті підірвав гранати просто під час сесії, яка транслювалася у режимі онлайн. Сам підривник вижив.

Про деталі повідомила кореспондентка ТСН Світлана Павук.

Подробиці інциденту

Все, що відбувалось на сесії, писала камера спостереження. Депутати бурхливо обговорювали бюджет на наступний рік, слухали звіт голови і обирали секретаря.

Житель села Керецьки Петро Матіко прокоментував: “Тут була група така, типу опозиції. Щось в селі робиться — їм не так. Воно все до того йшло, я відчував, що тут добром не закінчиться”.

Один з депутатів зайшов до зали пізніше, хотів втрутитися в дискусію, але йому слова не дали. Після того чоловік і кинув у залу одну за одною три гранати. Крики, зойки та стогони було чутно на всю сільську раду.

Депутат у сільраді на Закарпатті підірвав гранати: Він загинув, 26 осіб постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортажhttps://t.co/9qoFAKZ9m3



За інформацією видання https://t.co/H1pfbvQoUN, гранати підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин. pic.twitter.com/ymRARkxOl9 — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 15, 2023

“Ми сиділи на робочих місцях, почули один вибух, другий, третій такий сильніший був, вибіг голова з криками, потім Яна Іванівна в крові і ми тоді зрозуміли”, — розповіла керівниця відділу з питань соціального захисту населення Анна Лапко.

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На виклик приїхало щонайменше п'ять швидких. Двадцять шестеро поранених, шестеро з них у тяжкому стані, медики рятують життя і самому підривнику. Слідчі відкрили кримінальне провадження за кількома статтями, зокрема і за статтею 258 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про теракт.

Що відомо про підривника

Гранати кидав депутат Сергій Батрин. Він цивільний, відношення до армії не має, раніше займався пасажирськими перевезеннями і мав давній конфлікт з очільником Керецьківської сільради.

Сергій Батрин / X (Twitter)

Петро Матіко пригадує: “Завжди з претензіями, завжди фінансові питання його хвилювали, що неправильно кошти розподіляються, не туди спрямовуються, куди треба, такий активіст був”.

Батрину п'ятдесят чотири роки, колись він балотувався на посаду голови Керецьківської громади, та не пройшов.

За даними очільника МВС, чоловік заздалегідь готував теракт. Але всю інформацію щодо мотивів не розголошують.

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