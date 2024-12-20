Хлопець розповів, чому він на замовлення Росії влаштовував диверсії: "Куратор казав – Cлава Україні!"

Російській спецслужби полюють на українських підлітків і пропонують їм вчиняти диверсії. Понад триста різноманітних диверсій скоєно за цей рік, і значна частина випадків – це справа дитячих рук.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Підліток розповів, як його завербували росіяни

Українських підлітків усе частіше використовують російські спецслужби.

Одного з підозрюваних привозять на інтерв'ю під конвоєм із СІЗО. Дані – 17, він – сирота, його виростила родичка мами. Вчився на зварювальника, працював вантажником, офіціантом. Постійно шукав підробіток. Хотілося купити круті кросівки, техніку, мати гроші на розваги. Чергова робота знайшла його сама в телеграмі.

"Вийшли через телеграм, зателефонували, запитали, чи потрібна робота", – каже він.

Йому запропонували тисячу доларів за підпал "Укрпошти". Те, що це може бути завданням спецслужби Росії, каже, навіть не здогадувався.

"Сказав, що "Укрпошта" роздає повістки звичайним людям. Приходить пересічна людина, а їй повістка, і борються з цим в Україні. Треба розбити вікно, залити бензин, підпалити ганчірку, кинути й тікати. Та відео знімати десь 5 секунд. Казав "Слава Україні!", давай, усе буде добре, все буде чітко", – каже Данило.

Таким чином Данило спалив два відділення "Укрпошти" в різних містах. Отримував гроші на таксі, купівлю займистих сумішей, оренду квартири. Після другого підпалу він нібито пройшов перевірку першого куратора ФСБ і його передали на інший рівень.

Завдання від куратора ФСБ

"Телефонує куратор і каже – зі мною хоче зв'язатися інша людина. Будеш працювати на неї. Я кажу – ми все закінчили. Він говорить – не переживай, уся СБУ під нею ходить. Якщо треба гроші, то вона спокійно скине. Треба поїхати в ліс, забрати пляшку. Вона була перемотана сірим малярним скотчем, телефон примотаний, цвяхи, дроти стирчать", – каже він.

Пляшку треба було закласти за адресою, яку назве новий куратор. За це завдання йому пообіцяли 8 тисяч доларів – фантастичні гроші для хлопця, яких він так і не отримав.

Підліток заклав пляшку з вибухівкою під паркан одного з відділків поліції. Вибухівку пустили в дію дистанційно. Це була 15:00 – доволі жвава вулиця, тут ходять люди, їздять машини, навпроти дитячий садок. Коли Данило почув вибух, то по-справжньому злякався. Його куратор сказав, що все – назад дороги немає. Він глибоко в цій системі, тепер мусить виконувати всі наступні завдання. А якщо буде коверзувати, то постраждають і він, і його родина.

Наступним завданням було купити всі інгредієнти та виготовити вибухівку. Розмови стали гостріші, куратор контролював майже кожен крок і постійно сипав погрозами. Залякування – звичайна тактика вербувальника.

"Скинув моє досьє, ім'я, прізвище, картку, номер телефону. Сказав, що достатньо півтори тисячі доларів, щоб мене зґвалтували. До нас під двері приходили якісь люди. Я зрозумів, що все дуже погано для мене", – каже хлопець.

Підривання саморобної вибухівки планували на півдні України з вимогою, щоб цього разу були жертви. Під час купівлі складників для вибухівки Данила затримали співробітники СБУ.

Місце теракту

Як ФСБ вербує дітей

Історія Данила – це класика роботи ФСБ з українськими дітьми. Вербувати їх для диверсій почали від весни цього року. Основна платформа для рекрутингу – телеграм. Російські спецслужби шукають дітей від 12 років. Усе починається з невеликих завдань – переважно підпалів машин. Навіть не завжди важливо, щоб вони і справді належали військовим, головне – картинка.

Згодом завдання від ворожих спецслужб для дітей ускладнюються: підліткам наказують палити відділення ТЦК, підривати поліційні відділки та релейні шафи на залізниці. У цих злочинів немає ідеологічного складника. Їх рушійна сила – гроші.

Використовувати дітей під час збройних конфліктів – не ноу-хау росіян. Однак спецслужби держави- агресорки вдосконалили цей метод. Щоб завербувати дітей, тепер необов'язково з ними особисто контактувати.

Кризовий психолог Сергій Михайлик каже: під прицілом – підлітки від 12 років. Вік – ідеальний для маніпуляцій, коли руйнуються авторитети батьків, хочеться бунту та адреналіну.

"Спочатку розхитують авторитети для підлітка – що тобі дала держава? Ми всі живемо, подивися, що робиться на вулицях. Спочатку психологічний тиск. А потім підштовхують до дій", – каже психолог.

У підлітків лише починає формуватися критичне мислення і майже не вибудований ланцюжок – причина й наслідки.

Кризовий психолог каже – це саме робота батьків: пояснити дитині, що легких грошей не буває. А під час воєнного стану пошкодження майна ЗСУ розцінюється як диверсія і терористичний акт, за які кримінальна відповідальність настає з 14 років і сісти можна на все життя.

Для російських спецслужб діти – маріонетки передовсім в інформаційно-психологічних операціях. Їхнє завдання – сформувати думку, що всередині України існує партизанський проросійський рух.

Що кажуть в СБУ

Майже всіх дітей, що скоїли підпали або підриви, знаходять правоохоронці через кілька днів після злочину. За останні 9 місяців зафіксовано 300 осіб, що чинили диверсії на замовлення російських спецслужб. 250 особам уже висунуті підозри. Решта – в процесі документування.

"Наразі немає жодного випадку, коли б СБУ або Національна поліція не знайшли і не затримали підпалювача. Кримінальна відповідальність за диверсію або теракт, а саме так кваліфікуються ці злочини, передбачає позбавлення волі до довічного ув'язнення і настає з 14 років", – каже речник СБУ Артем Дехтяренко.

Артем Дехтяренко / Фото: скриншот з відео

Через завербованих дітей ідентифікують їхніх російських кураторів. Їм заочно висунуті підозри і їх буде оголошено в міжнародний розшук.

Тим часом, щоб діяти на випередження, Служба безпеки України запустила чатбот "Спали ефесбіста". Анонімно тут можна повідомити про пропозицію скоїти диверсію. Всі ці повідомлення перевіряє Служба безпеки. А батьків підлітків закликають перевірити їхні телефони, щоб обіцянка легких грошей не перетворилася на реальний тюремний строк.

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