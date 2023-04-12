"Все дуже погано, Китай їм відмовив": Арестович пояснив, чому РФ не витримає затяжної війни

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович переконаний, що у Росії не вистачить ресурсів для затяжної війни проти України, оскільки російська економіка вже перебуває на спаді, а оборонно-промисловий комплекс не зможе забезпечити армію озброєнням.

Про це Олексій Арестович розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Я гадаю, що Росія просто не витримає затяжної війни. У них все дуже погано з економікою, і ситуація з кожним днем погіршується. А насамперед у них дуже все погано з озброєнням та військовою технікою. А оскільки Китай їм відмовив у допомозі, то цю проблему їм самотужки не вирішити. Так, вони можуть ще мобілізувати 300 тисяч осіб, зробити це вже у третій раз, але їх просто не буде чим озброювати. Зараз вже десь 30-40% їх війська – це так звані стрілецькі полки, бригади, батальйони. Тобто люди озброєні лише стрілецькою зброєю, які роз’їжджають на автобусах або вантажівках, без військової техніки. Неможливо з таким військом вести стратегічну війну або наступ. Тобто, затяжну війну вони просто не витримають технічно. Тому, так чи інакше, ми примусимо їх покинути нашу територію", - пояснив він.

Нагадаємо, Олексій Арестович розповів про "заспокійливі" звернення до українців у перші тижні війни та їхню мету.

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