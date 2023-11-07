Все дуже серйозно: українців попередили про найважчу зиму в історії

У розвідці зазначили, що примітивними російські атаки більше не будуть, але обнадіяли, що Україні вже є чим відповісти на удари.

На Україну чекає найважча зима в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тепер в пріоритеті ЗСУ протиповітряна оборона - ракети можуть почекати. За словами військових, зима 23-24 може бути важчою за попередню, бо ворог планів не змінив, утім став розумнішим. Чи готова Україна до зими, як ситуацію оцінюють у війську та чому голова МЗС Кулеба зробив таку різку заяву про прийдешню зиму, читайте в ексклюзивному матеріалі Артема Зябкіна для TSN.UA.

"Україна готується до найважчої зими в історії", - сказав в інтерв’ю німецьким журналістам Die Welt міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Звісно, така інформація шокує, бо і минулої зиму українцям було непереливки. Українська енергетична системи чи не щодня зазнавала ворожих ударів. Російські окупанти запускали сотні ракет за раз. Головний український дипломат каже, що наразі потрібно готуватися до надскладних умов.

"Купив десятки свічок" – Кулеба

"Я купив десятки свічок. Мій батько купив повну вантажівку дров. Ми готуємося до гіршої зими, ніж будь-коли. Тому ми заплющимо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємось якнайкраще захистити наші електростанції. Але росіяни вже пристосувалися до цього. Вони знову перевірятимуть нашу витривалість своїми ракетами. Але ми переможемо", – сказав Дмитро Кулеба.

У Кремлі накопичують ракети – ГУР

Також читайте Скільки у Росії ракет і чого від неї очікувати взимку: відповідь ГУР

Можливу тактику росіян уже проаналізували у Буданова. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, рашисти вичікують холодів. Поки ж погода тепла, у Кремлі накопичують ракети.

"На сьогоднішній день погода для нас досить сприятлива. На вулиці відносно тепло. Тому витрачати ракети заздалегідь, як Росія це робила минулого року, почавши атаки з 10 жовтня, коли фактично була така ж погода – це для них нераціонально. Противник зробив висновки. Найбільш ймовірно, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і, відповідно, більш сприятливі умови для завдання ударів. А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.

Погоджуються розвідники і з тим, що примітивними російські атаки більше не будуть. Минулорічні залпи не дали бажаного Кремлю результату. Українська енергосистема вистояла, а сили ППО показували гарні результати збиття. Подекуди перехоплювали понад 70% ракет. Тож, що задумали у Кремлі цього разу?

Що задумали у Кремлі?

"Ми розуміємо: щоб досягти каскадного і більш руйнівного ефекту, їм треба одночасно бити по всіх критичних точках енергосистеми. Тому, ймовірно, агресор не обмежиться однією атакою. Усе насамперед залежатиме від результатів їхніх ударів і від того, яку кількість ракет та дронів вони будуть використовувати під час масованих ударів, – зазначив Скібіцький. – Ми вважаємо, що росіяни будуть здебільшого випускати саме крилаті ракети, але не виключаємо, що вони будуть атакувати наші енергооб'єкти і балістичним озброєнням. Х-101, Х-555 плюс "Калібри" – це будуть основні ударні елементи".

Для цього ворог накопичив величезну кількість ракет. Наразі відомо про майже 900 одиниць. І це не тільки “Калібри” чи радянські ракети, а й сучасні “Іскандери”, а також гіперзвукові "Кинджали". Загальна цифра майже збігається з минулорічною, тож українцям буде точно не легше. Крім того, росіяни знайшли спосіб виготовляти ракети в обхід західних санкцій. Удосконалив ворог й іранські "шахеди", які вже штампує на власній території.

"Власне виробництво невелике, там виникає багато питань, що пов'язані з комплектуючими. І росіяни також хочуть їх вдосконалити: наприклад, новий двигун, нова система навігації та управління, створення радіопоглинаючої поверхні, щоб ускладнити їхнє виявлення. Росіяни планували виробляти в місяць щонайменше 200 "шахедів". Але в реальності вони виробляють менше. Російська Федерація тільки почала нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це зборка з компонентів, які поставлені з Ірану", - розповідає представник ГУР.



Варто нагадати, що цьогоріч "шахедами" ворог став гатити значно частіше. У вересні 23-го року, навіть поставив такий собі рекорд - за місяць запустив по Україні понад 500 дронів. А от поставок іранських ракет Москві в українській розвідці поки не фіксують, тож здивувати наших бійців “новою” зброєю в російських загарбників не вийде.

ППО в оренду

Але є ще одна проблема – ППО в Україні недостатньо. Про це неодноразово заявляли всі українські владні топи, від президента, до голови МЗС. Оскільки сучасні системи ППО у дефіциті навіть на Заході, Україна просить ППО в оренду. Наскільки це буде ефективно, побачимо згодом.

Україна відповідатиме на удари

Цьогоріч Україна відповідатиме на удари. Наразі Україна має зброю, яка може зробити блекаут і на Росії. Про це рашистам нагадав Зеленський. А ми до речі, вже давно не раділи “хлопкАм” у російській столиці.



"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", - зауважив Скібіцький.

Чи готова енергосистема до ударів?

Як до технічної складової? Чи готова до ударів сама енергосистема? В уряді раніше стверджували, що готові на 80%, зокрема відновили більшість пошкоджених енергооб’єктів та готові у разі чого купувати електрику з Європи. Є й альтернативні думки. Наприкінці вересня 23-го року голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджав, що технічно Україна готова гірше ніж торік, проте має досвід “життя під ракетними ударами”.



"Технічно ми в значно гіршому стані, ніж рік тому, але психологічно ми у кращій ситуації. На жаль, унікальний досвід минулого року ми здобували під ракетними обстрілами. Жодна енергетична система такого не переживала. За холодної погоди ми не пройдемо зиму без відключень навіть за умови відсутності атак. Якщо кілька днів буде мінус 10-15 градусів, то почнуться планові відключення з графіками, бо не вистачатиме потужності", - резюмував Харченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВСЕ ДУЖЕ СЕРЙОЗНО! Українців попередили: це буде найважча зима в ІСТОРІЇ!".

Куди битимуть росіяни, чи готова Україна до зими - читайте у матеріалі ТСН.ua

Читайте також: