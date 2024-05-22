"Все гірше і гірше": Росія знову цинічно атакувала Харків ракетами та дронами, моторошні подробиці

Обстріли Харкова не припиняються ні на день. Напередодні місто атакували безпілотниками, а згодом іще й ракетами. Семеро людей звернулися по допомогу медиків. У місті пошкоджено десятки авто та майже вщент згоріли три хати.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Пані Олена з Харкова каже, що вона втратила житло. Після обстрілу встигла вихопити тільки паспорт

"Прильот був в літню кухню. А ми спали. В 2 часа ночі. Воно почало горіти. Все. Розвалилось там. Все повилітало. Ми в вікно вилізли. Ми живі здорові. Диван отак підняло перевернуло нас. А так все згоріло", - кажуть потерпілі.

Подружжя, яке втратило житло

Люди дивом вижили цієї ночі. Пощастило, що ворожий безпілотник поцілив не в саму хату, а в літню кухню. Після влучання масштабне полум’я охопило одразу три хати. Поки не приїхали рятувальники люди самотужки намагалися загасити пожежу. Втім вогонь розгорався надто швидко.

Майно, яке рятують люди

В оселі пані Тетяни покрівля повністю згоріла, стіни обвалюються. На вулицю жінка зносить вцілілі речі. Тут телевізор, одяг. Та найцінніше - світлини. Пані Тетяна виклала їх на стільчику - аби просохли.

"Оце такий виноград у нас був, а тепер все пропало. Якась пам’ять повинна ж залишитись", - каже жінка.

Фото пані Тетяни

У приватний сектор російський безпілотник влучив близько другої ночі. У п’ятьох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес. Серед них пан Олексій та його дружина Ольга.

"Все гірше і гірше. Не знаю. Воно спочатку, як стрес. А зараз чи відходняк який, то чи шо. В сознаніє прихожу", - каже Ольга.

Людям поки заборонили заходити до осель, адже змоклі конструкції покрівлі час від часу обвалюються. Погорільці- лишилися у чому були. А вже зранку росіяни атакували Харків знову. Цього разу влучили у транспортне підприємство. Там двоє постраждалих.

Наслідки обстрілу Харкова

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Нагадаємо, українським Збройним силам вдалося зупинити наступ окупаційних військ Російської Федерації у Харківській області. Зокрема, завдяки зброї зі США.

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