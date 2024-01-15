Все може розпочатися в лютому 2024-го: Німеччина готується до війни з Росією

Чи реальні плани РФ, як на скандальну статтю відреагували у німецькому уряді та чи готові союзники відбити атаку окупантів, якщо вона таки виявиться реальною – в ексклюзиві TSN.UA.

Скандальна стаття німецького видання Bild переполохала пів Європи! Німецькі журналісти з посиланням на власні джерела заявили, що Путін збирається напасти на країни НАТО. У ньому названо напрямок, цілі та навіть приблизні терміни майбутньої атаки.

Чи реальні плани РФ, як на скандальну статтю відреагували у німецькому уряді та чи готові союзники відбити атаку російських окупантів, якщо вона таки виявиться реальною – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Журналісти німецького видання Bild стверджують, що отримали ексклюзивний доступ до секретного звіту німецького Бундесверу. У документі – інформація невтішна. У Німеччині готуються до нападу РФ і вираховують, чи готові збройні сили вистояти перед навалою орків. За розрахунками німців, ескалація можлива вже у лютому 2024-го, а напасти Путін планує вже влітку 25-го року.

Те, що отримали на руки німецькі медійники, - не просто пусті балачки, а прогноз із чітким планом дій на кроки, до яких може вдатися Кремль. Як бачите, у Берліні всерйоз вважають, що 2025 року окупанти можуть піти на країни НАТО.

Німеччина викрила план Путіна?!

Але цьому передуватиме цілий ланцюг подій: коли РФ проведе нову мобілізацію, коли і за яких умов наважиться полізти на НАТО і чим все може закінчитися для Європи.

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Так от за версією Bild, атака на Європу стане можливою, якщо РФ посуне Україну на фронті і відчує свою перевагу на полі бою. Це і є першою складовою плану Путіна. Крім того, у 2024 році, напевно, після президентських виборів, у Кремлі хочуть мобілізувати ще 200 тисяч мобіків. Їх і мають кинути в "м'ясорубку", заради знищення України.

Як пише телеграм-канал "Bild на русском", сценарій бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартує у лютому 2024 року.

"Росія запускає чергову хвилю мобілізації та закликає до армії додатково 200 тисяч людей. Потім Кремль розпочинає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад. Спочатку прихована, а потім дедалі більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Якщо все це правда, то зрозуміло, що окупанти не збираються змінювати тактику. Так само вони розпочали повномасштабне вторгнення в Україну – спочатку імітували навчання на задньому дворі диктатора Лукашенка, а потім пішли на Київ. Новою ціллю Путіна стануть країни Балтії. Завдання – відрізати їх від союзників по Альянсу НАТО.



"Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися у жовтні у разі перекидання Росією військ та ракет середньої дальності до Калінінграда. Від грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" відбувається штучно викликаний "прикордонний конфлікт" та "заворушення з численними жертвами". Коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення щодо стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, у тому числі 30 тисяч солдатів бундесверу", – пише телеграм-канал "Bild на русском".

Під тим, що у плані називають "днем Х", очевидно варто розуміти початок війни. За оцінками Бундесверу – для стримування російських окупантів країни НАТО разом узяті матимуть швидко перекинути у регіон до 300 тисяч військових, з яких 30 тисяч – німці.

Чи встоїть Європа?

Цікава й інша деталь - цей сценарій має відкритий фінал. Після дня Х або ж путінського вторгнення сили НАТО мають план дій на місяць. При цьому гарантувати те, де союзникам вдасться зупинити рашистів і чи вдасться взагалі, в плані не йдеться.

А що ж каже влада? У Міністерстві оборони Німеччини статтю бачили, утім коментувати її не захотіли. Проте додали один важливий нюанс – у ФРН насправді не відкидають сценарій того, що Росія може напасти, тому готуються до такого ходу подій. Більше деталей не розповіли.

А ось у Балтії на скандальну статтю відповіли. Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс у соцмережі Х пояснив, що за план опинився на руках у журналістів і чи варто вірити німецькому таблоїду.

"Про матеріал Bild. Bild отримав сценарій навчання, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей на тій чи іншій території. Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами, яких не існує, та географічною зоною. Але тепер доречно використовувати країни та географічні регіони, які існують насправді", - зазначив Яніс Сартс. І додав, що це не секретні дані розвідки, які прогнозують розвиток ситуації!

А чи не брешуть Bild?!

Варто зазначити, що сценарій, описаний у статті, зовсім не відповідає риториці європейців. Так, там і справді готуються до можливої війни з РФ, але точно не цього і не наступного року. У грудні 23-го міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у Німеччини, та і всієї Європи є щонайменше п'ять, а то і вісім років на підготовку. У європейських столицях серйозно сприймають путінські погрози та зазіхання на Україну, Молдову, Грузію та країни Балтії. За цей час Німеччина та її партнери мають наростити виробництво боєприпасів і техніки, бо тільки тоді Європа зможе тягатися з РФ на рівних. Якщо ж 5 стаття НАТО спрацює та у війну завзято включаться США, то у Росії навряд чи будуть шанси.

"Це означає, що ми, європейці, повинні посилити свої зобов'язання, щоб гарантувати безпеку на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час для нарощування своїх потужностей. Зараз у нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб надолужити згаяне – як у збройних силах, так і в промисловості і суспільстві. Це не просто брязкання шаблями. Ми можемо постати перед небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але до того часу ми будемо до них готові", - наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Визнають цю загрозу і в Молдові, зокрема називають точний час, коли РФ знову "суне носа" в справи їхньої країни. Уже навесні 24-го Путін спробує використати Придністров’я та проросійські сили всередині країни. Президентка Молдови Майя Санду у протидії путінській загрозі також розраховує на підтримку Заходу, зокрема Румунії.



Тим часом у російському МЗС, як завжди, знайшли цікавий спосіб прокоментувати заяви про загарбницькі плани РФ. Речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова спробувала імітувати інтелект і колко висловилась про німецьких журналістів. Їхній прогноз вона назвала "торішнім гороскопом для Риби у Раку". Як-то кажуть, "цитати великих". А що ви ще чекали від російської "дипломатії"?

На Заході напружились

На Заході все частіше замислюються над наслідками, які можуть бути у разі поразки України. Про це також у грудні 23-го року писали Financial Times і Bloomberg. Це викликано зокрема і так званою кризою допомоги Україні. Тоді у грудні був розпал дискусій навколо допомоги США, непорозуміння в Конгресі та ще й ЄС "провалив" або ж переніс виділення фінансування України у 50 мільярдів євро. Наразі ці дискусії тривають, проте є й гарні знаки. Як-от підписання оборонних гарантій з Британією. А як ми знаємо, якщо британці щось роблять першими, то вже скоро, це зроблять німці та американці, а за ними й усі інші партнери. Щонайменше з танками, ракетами та літаками це спрацювало.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Все може розпочатися в лютому 2024-го! НІМЕЧЧИНА ГОТУЄТЬСЯ ДО ВІЙНИ З РОСІЄЮ?!".

Нагадаємо, раніше ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахне війна Росії з НАТО.

Крім того, український дипломат та експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий наголосив, що Захід недооцінює імовірність удару Росії по одній з країн НАТО.

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