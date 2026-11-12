Все на Київ? Експерт розтлумачив моторошний задум Путіна у війні проти України

Військовий оглядач Олександр Коваленко назвав сценарії загроз найближчого часу / © ТСН

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Війна в Україні продовжиться обстрілами зокрема і Києва, оскільки на фронті для Росії зараз ситуація найгірша з 2022 року. Крім того, повітряний терор України з боку Росії після перемовин продовжиться спланованими Кремлем ударами — про таке бачення ситуації у коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Відповідаючи на питання про те, якою тактикою може керуватись Кремль, наносячи удари по Україні після чергових переговорів, які мають на меті пришвидшити закінчення війни, Коваленко каже наступне: «Нічого спонтанного не було і не може бути, оскільки все планується заздалегідь. Не можна просто взяти та запустити якусь кількість ракет тільки тому, що так захотілося. Удар (в ніч на 12 листопада) був достатньо спланованим. Росія зараз намагається продемонструвати те, що вона має в Україні домінуючі позиції по впливу на нашу думку, на наше суспільство. Керуються тим, що вони, росіяни, хочуть і, відповідно, будуть тероризувати Україну. Керуються тим, що вони, росіяни, проводять з нами переговори, тому українці повинні йти на поступки фактично на рівні капітуляції».

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При цьому Коваленко підкреслює, що на полі бою ситуація для РФ зовсім інша.

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«Росіяни можуть виключно тероризувати цивільних, намагатися тиснути ударами по енергетиці, по системі водозабезпечення, теплозабезпеченню. В принципі — на цьому все. На полі бою у росіян зараз, у 2026 році, найгірша диспозиція з 2022 року. Тобто у гіршій ситуації на полі бою вони були тільки у 2022 році. І через це вони намагаються продемонструвати (те, що мають начебто домінуючі позиції)», — каже Коваленко.

До цього він додає: «У них є і інший інструментарій. Намагаються створювати якісь просування та захоплення територій, щоб фейково генерувати різні успіхи. Але загально для російської сторони серйозна проблема полягає у тому, що в них, по-перше, успіхів немає, вони втрачають території, які захоплювали роками. Сили оборони України продовжують контратакувальні дії».

На переконання Коваленка, повітряні атаки по Києву та іншим неприфронтовим містам України будуть продовжуватись з різною інтенсивністю та матимуть різні масштаби: «Через терор цивільного населення України Росія буде завжди намагатися тиснути. РФ намагається створити внутрішній вибух, панічні настрої через критичну ситуацію. Щоб населення тиснуло на владу, мовляв, закінчуйте війну, оскільки немає світла, тепла, води. Мовляв, неважливо, хто є першоджерелом війни, головне — щоб ви, влада, пішли на поступки Росії. Тобто, це комплексний сценарій, який використовує РФ, щоб тиснути на Україну. Особливо, під час таких зустрічей (як перемовини в Абу-Дабі — Ред.)».

Коваленко уточнює: «Для того, щоб підготувати обмеженим комбінованим боєкомплектом обстріл України, Росії потрібно близько тижня-півтора максимум. Давайте порахуємо. Коли почалися розмови про зустріч в Абу-Дабі, то почалася підготовка».

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Аналітик висловлює переконання у тому, що зараз Росія сконцентрувалася виключно на обстрілах Києва.

«Якщо вона нанесе удар по іншому місту, то тема блекауту, наприклад, у Житомирі або у Вінниці, або у Хмельницькому у західних медіа буде не такою, як хотілося б Росії. Приміром, чи багато людей у Техасі чули про ці міста? А Київ знають, чули про нього частіше. Саме через українську столицю росіяни намагаються каталізувати хвилю терору, щоб демонструвати свою перевагу», — каже Коваленко.

Коли може бути наступний обстріл

На це питання Коваленко відповідає так: «Треба розрізняти те, що є обстріли обмеженим боєкомплектом, є удари комбіновані масовані — більше 50 ракет різних типів, до 70-80. І є фактор дорозвідувальної діяльності після нанесення масованого удару. Щодо дорозвідувального удару — протягом 24-48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його нанести. Якщо його не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити за тиждень. Масований — за півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)».

Коли Росія здійснить наступну масовану атаку: прогноз ШІ

Своєю чергою, штучний інтелект на питання про те, коли можлива наступна масована атака Росії по Україні, відповів, що точну дату знати неможливо, але «з огляду на час, потрібний на спорядження бортів та дорозвідку цілей, «вікно» для нового великого комбінованого залпу вже відкрите».

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«Найбільш імовірний час для масованих комбінованих ударів — нічні та передсвітанкові години. Приблизно з 02.00 до 7.00, хоча балістичні атаки можуть відбуватися в будь-яких час доби без тривалого попередження», — зазначає ШІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Європі зробили важливу заяву про завершення війни. Найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді Росія готова до завершення війни проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні.

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