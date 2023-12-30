"Все одно ми всі помремо" та бронь для бізнесу: скандальні заяви експомічниці Залужного про мобілізацію

Колишня позаштатна радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк, яка не є кадровим офіцером і відповідає за нагородження Героїв, в одному з інтерв'ю зробила низку скандальних заяв щодо мобілізації в Україні.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про висловлювання Алли Мартинюк.

"Все одно ми всі помремо"

Алла Мартинюк 28 грудня в інтерв’ю ISLND.TV. заявила, що краще загинути на війні, як Герой, ніж йти по вулиці і на тебе впаде цегла чи тебе переїде машина.

Вона також порадила жінкам не панікувати, що їхній син загине на війні, адже "всі ми колись помремо".

"Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні... Але ж навіть, якщо так станеться, піти з цього життя гідно – це набагато краще, ніж йти по вулиці і на тебе цегла впаде чи машина тебе переїде", – сказал вона.

Мартинюк посміялася з ухилянтів

В тому ж інтерв'ю Алла Мартинюк зі сміхом розповіла як чоловіки намагаються покалічити себе, щоб не потрапити до армії.

"Головне, щоб ніхто не суїциднувся, щоб не попасти в армію... Іноді відстрілюють собі ногу, пальці відрізають... Бувають різні ситуації", — сказала вона.

Кого не варто мобілізувати

На думку Мартинюк, законно шляхом мобілізації міг би уникнути великий бізнес, який закриває потреби військових Збройних сил України.

Так, за її словами, якщо цей бізнес завести на війну, то припиниться допомога армії.

"На жаль, зараз держава і Міністерство оборони не справляються все одно з забезпеченням... Тому тих людей, які донатять масштабно — у них, можливо, могла б бути якась там квота від того, щоб вони йшли воювати. Але це ті, які прям на мільйони закуповують тих же дронів…", — додала Мартинюк.

Вона також порадила дуже багато донатити, тоді вас, "можливо, не мобілізують.

"Я вважаю, що це б було правильно", - додала експомічниця Залужного.

Реакція Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандальні заяви Алли Мартинюк. За його словами, позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗСУ.

Валерій Залужний також додав, що від 28 грудня 2023 року у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

"Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", - йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ.

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