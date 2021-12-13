Все почалося зі сварки між жінками: у Харкові сталася масштабна бійка з поліцейськими

Все почалося зі сварки між жінками: у Харкові сталася масштабна бійка з поліцейськими

П’ятеро правоохоронців отримали опіки очей.

У Харкові розслідують масштабну бійку з поліцейськими. Все почалось зі сварки між двома жінками, які відпочивали у різних компаніях не березі річки.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 13 грудня.

За панянок вступилися чоловіки. На місце викликали поліцейських, але відпочивальники забризкали їх із перцевих балончиків.

П’ятеро правоохоронців отримали опіки очей. До колотнечі приєднались ще з десяток молодиків, які називають себе "ультрас".

Копи викликали підмогу. Сімох учасників бійки затримали. Через підозру у нападі на правоохоронців їм загрожує до 5 років за ґратами.

У Харкові сталася масштабна бійка з поліцейськими | Новини України

Нагадаємо, у Кривому Розі троє пасажирів відлупцювали чоловіка і потрощили трамвай.

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