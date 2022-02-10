"Все починалося з Медведчука": Венедіктова прокоментувала справу Порошенка

За її словами, вся ця справа "починалася з Віктора Медведчука" ще 2016 року.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відповіла на закиди, що справа п'ятого президента Петра Порошенка про так звану "вугільну держзраду" є політично вмотивованою.

Про це 10 лютого йшлося в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Вона наголосила, що "політика з'являється там, де з'являються політичні прізвища". І саме через публічність до справи Порошенка прикута громадська увага.

"Політики і процесуалісти розмовляють, на щастя, різними мовами. Я буду говорити мовою процесуальною. Де з'являється політика? Політика з'являється там, де з'являються політичні прізвища. Там одразу виникають питання, як вручена підозра, якою ручкою вона підписана, хто її підписував. Для мене як людини, яка дивиться за законністю, обґрунтованістю підозр і належністю вручення уповноваженими особами, це все історія про політику", — заявила генпрокурорка.

Венедіктова визнала, що зараз вона зі своєю командою ухвалює "складні рішення". За її словами, вся ця справа починалася з Віктора Медведчука.

"Давайте згадаємо, як це все починалося. Це все починалося з пана Медведчука насправді. І це була справа 2016-го року. Мабуть, ані пан Порошенко, коли тоді був президентом, ані голова СБУ тих часів не розуміли і не знали, що дуже ретельно фіксуються всі контакти і шляхи пана Медведчука", — пояснила генпрокурорка.

Досьє на Медведчука збирали з 2016 року - Венедіктова

Венедіктова зазначила, що ця справа "процесуально проводилася" ще від 2016 року.

"Ця історія проводилася в межах контррозвідувальної справи і потім ці матеріали були оформлені у межах кримінального провадження", — уточнила генпрокурорка.

Наразі, за її словами, була проведена ретельна робота слідчих.

"Якщо ми хочемо притягати людей високого польоту, з великими фінансовими ресурсами, медійними ресурсами, людськими ресурсами, — воно не буде складно", — каже Венедіктова.

Раніше Ірина Венедіктова спростувала інформацію про евакуацію свого офісу до Львова.

Нагадаємо, що 19 січня із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

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