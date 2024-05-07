Все потрібно зводити заново: зоозахисниці потрібна термінова допомога, щоб облаштувати притулок для тварин

Зоозахисниця Наталія Тимошенко збирає кошти на облаштування нового помешкання для собак та котів, яких волонтерам вдалось евакуювати із зони бойових дій на Донеччині.

ТСН.ua уже писав про зоозахисницю, яка спочатку утримувала притулок для тварин в Донецьку, проте через війну вона вперше із чоловіком, своїм помічником та тваринами евакуювались у Донецьку область, поблизу Авдіївки, а на початку року через активні бойові дії зоозахисники знову змушені були шукати нове помешкання для себе та тварин, якими опікуються.

Зоозахисники самі зводили вольєр для собак. Фото: фейсбук-сторінка Наталії Тимошенко

На щастя, зоозахисникам вдалось евакуювати притулок для тварин на безпечні території та купити нове помешкання. Проте там потрібно звести вольєри для собак та побудувати новий паркан, щоб тварини могли вільно гуляти у дворі та не наражатись на небезпеку.

Наталія Тимошенко каже, що зараз вона почала хворіти, оскільки за останні 10 років пережила і два переїзди притулку для тварин, жила під постійними обстрілами. Стан здоров'я жінки її чоловіка та помічника суттєво погіршився, а тому самостійно вони не можуть впоратись із облаштуванням притулку для тварин.

Підопічні собаки Наталії Тимошенко. Фото: фейсбук-сторінка Наталії Тимошенко

"Зараз потрібні кошти, щоб облаштувати вольєри для собак і звести паркан, щоб можна було випускати котів у двір. Я хворію, проте сказала собі - поки тварини не отримають належних умов - до лікарні не піду. Мені майже 65 років і я була неготова до таких труднощів", - каже Наталія Тимошенко.

Зоозахисниця пояснює, що під час евакуації притулку з-під Авдіївки, їм не вдалось усе вивести, оскільки там уже постійно були обстріли. А тому на новому місці все потрібно зводити заново.

"Там у нас були гарні вольєри, ми хотіли їх вивести, але так і не змогли, бо обстріли ставали все частіші. Хоча вивозили все, що могли. Тут ще специфічний ландшафт, подвір'я під кутом, а тому самостійно ми не можемо побудувати вольєри, треба найняти людей, які б нам допомогли, а за працю потрібно заплатити. Також нам ще потрібні деякі будівельні матеріали", - пояснює зоозахисниця.

Наталія Тимошенко зауважує, що зараз частина собак та коти мешкають у будівлі, оскільки немає можливості випустити їх на вулицю. Це створює незручності для тварин. Крім того, на новому місці потрібно було шукати, де дешевше брати харчі для собак та котів.

"Тут крупи дорожчі, де брати м'ясо для собак ми уже знайшли. Але у кішок закінчується сухий корм", - пояснює Наталія.

Вольєр, який зоозахисники самі побудували.

Самостійно зоозахисниця, її чоловік та їхній помічник звели один вольєр, проте через стан здоров'я та брак коштів, без допомоги зараз не впораються.

Реквізити для допомоги

4149 6293 4399 9090

5375 4114 2206 7897 – Монобанк

Наталія просить небайдужих допомогти.

Збір коштів для притулку для тварин

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