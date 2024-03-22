Все про атаку по Харкову: у місті блекаут, як долають наслідки і що каже влада (фото, відео)

За даними прокуратури, ворог запустив по регіону щонайменше 18 ракет типу С-300 та "Іскандер".

Харків та область зазнали 22 березня однієї з наймасовіших і найбільших атак по енергетичній інфраструктурі. Російські війська випустили 18 ракет типу С-300 та "Іскандер". Внаслідок обстрілів Харків перебуває в режимі блекауту: без світла 700 тис. абонентів, не працюють світлофори, метро та система оповіщення про повітряну загрозу.

Все, що відомо про атаку на Харків 22 березня, читайте на ТСН.ua.

Ракетна атака на Харків і відключення світла

Російські війська приблизно о 4:30 почали обстрілювати Харків. У місті нарахували близько 15-17 вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, були зафіксовані "прильоти", тож почалися проблеми зі світлом. На місцях атак спалахнули пожежі.

У зв’язку зі знеструмленням насосних підстанцій виникли проблеми з водопостачанням у Харкові. Також вранці на маршрути не вийшов електротранспорт – перевезення здійснюють автобуси за схемою блекауту.

Без електроенергії опинилися близько 700 тис. споживачів. У місті не працюють світлофори, метро та система оповіщення населення про загрозу. Влада попередила, що сповіщення про ракетні удари надходитимуть на мобільні телефони. Водночас в МВС України поінформували, що поліцейські та рятувальники сповіщатимуть жителів Харкова та області про повітряну тривогу через гучномовці.

Місце атаки на енергообʼєкти Харківщини / Фото: Харківська обласна прокукратура

Харків перебуває в режимі блекауту

Як зазначив депутат Харківської облради Олександр Скорик, регіон зазнав одного із найбільших за своєю масованістю та інтенсивністю ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Ми нарахували 17 "прильотів" ракет типу С-300, тому що ми їх уже розуміємо по звуку. Всі були виключно націлені на енергоінфраструктуру міста Харкова і Харківської області. На зараз маємо жахливі наслідки, не працює в нас метрополітен, не працюють світлофори в місті, не працює електротранспорт, він працює в режимі блекауту. Є перебої з водою, з каналізацією, місто перебуває в режимі блекауту", – розповів депутат облради.

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Ліквідація наслідків атаки по Харкову

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав понад 15 ударів ракетами С-300 та Х-22. Зараз усі зусилля сконцентровані на ліквідації наслідків. До цього залучено понад 50 одиниць техніки ДСНС, 250 фахівців та пожежний потяг.

"Є ускладнення з екстреними телефонними лініями 101, 102, 112. Просимо всіх користуватися офіційними джерелами інформації, де ми повідомлятимемо мобільні номери телефонів, за якими можна звернутися до відповідних служб", – зазначив Синєгубов.

Голова ОВА повідомив, що ключове питання наразі – відновлення критичної інфраструктури. Він запевнив, що ситуація водночас контрольована, влада розуміє, що і як робити, адже це не переший масований удар.

Наслідки атаки по енергетичній інфраструктурі у Харківській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Водночас Терехов записав відеозвернення до містян, в якому повідомив про перебіг ліквідації наслідків атаки.

"Харків’яни, вночі ми з вами стали свідками безпрецедентної ракетної атаки на енергоінфраструктуру Харкова. І щоб впоратися з викликами, які спричинили ці ворожі обстріли, комунальникам та енергетикам потрібний час", – пояснив мер.

Він поінформував, що на критичній інфраструктурі міста задіяні альтернативні джерела живлення, тому в помешканнях потроху починає з’являтися вода. Також 40 тис. абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

По всьому Харкову відчинені і працюють пункти видавання безоплатних гарячих обідів і "Пункти незламності", де є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих.

"Дуже прошу всіх зберігати спокій і не втрачати терпіння", – закликав Терехов.

Атака на Харків: Терехов розповів про перебіг ліквідації наслідків

Чи є постраждалі у Харкові

За даними ОВА, постраждалих, на щастя, немає. Усі люди вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги.

"Але все ще триває ліквідація наслідків. Тому більш точну інформацію повідомлятимемо пізніше", – вказав Синєгубов.

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Наслідки атаки по Харківській області

Як повідомили в ДСНС вранці22 березня, на Харківщині проводиться ліквідація наслідків масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок обстрілів постраждав працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, задіяно пожежний потяг.

На базі пожежно-рятувальних частин працюють "Пункти незламності", за потреби можна звертатися до них.

Прокуратура відкрила справу

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ це була найбільша одночасна ракетна атака на обʼєкти енергосистеми області.

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Слідчо-прокурорські групи працюють на місцях чергових воєнних злочинів з боку збройних сил РФ.

Прокурори проводять огляди місць атак на енергообʼєкти Харківщини / Фото: Харківська обласна прокукратура

Уламки на місці атаки на енергообʼєкти Харківщини / Фото: Харківська обласна прокукратура

"За даними слідства, 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області. Спалахнули пожежі. Низку населених пунктів Харківщини знеструмлено", – йдеться в заяві прокуратури.

Там зазначили, що був поарнений 43-річний працівник одного з енергопідприємств області.

За попередніми даними, ворог запустив по регіону загалом щонайменше 18 ракет типу С-300 та "Іскандер".

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