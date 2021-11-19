Все про COVID-документи у "Дії": як і хто їх може отримати та що робити, якщо це не вдається

Станом на 16 листопада в Україні вже видано понад 11 млн сертифікатів: 4,2 млн - "жовтих" та 6,9 млн "зелених".

В Україні станом на 19 листопада від коронавірусу вже проведено понад 22 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 9,5 млн українців. Щодня в країні роблять приблизно 250-300 тисяч щеплень, а це означає, що все більше людей отримує і COVID-сертифікати, у більшості випадків вони електронні - згенеровані через застосунок "Дія". Більше того сьогодні отримати відповідний сертифікат через "Дію" можуть і вакциновані діти, і невакциновані особи.

Cаме тому ТСН.ua спільно з Мінцифри зібрали відповіді на усі найпоширеніші запитання про цифрові COVID-документи.

Які типи електронних COVID-документів на сьогодні існують

Зараз у "Дії" можна отримати декілька видів сертифікатів. "Жовті" про одну дозу або "зелені" про повний курс вакцинації. Внутрішній сертифікат в застосунку або міжнародний COVID-сертифікат про одну або дві дози вакцини в застосунку чи на порталі "Дія". "Жовтий" внутрішній діє 120 днів, а "зелений" внутрішній та міжнародний — 365 днів.

Також можна згенерувати дитячий COVID-сертифікат про вакцинацію для підлітків від 12 років. Їх нещодавно почали вакцинувати в Україні. Сертифікати діють так само як і дорослі. Тестується COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту. Він діятиме 72 години. Вже доступний сертифікат про одужання. Він діятиме 90 днів в Україні.

COVID-сертифікати у "Дії" (7 фото)

Де їх можна використовувати

"Жовтий" та "зелений" внутрішні сертифікати у застосунку можна використовувати в Україні для відвідування кафе, музеїв, кінотеатрів тощо. Якщо у вас лише міжнародний сертифікат про вакцинацію, ви можете користуватися і ним. Він надає такі самі права в Україні, що й внутрішні.

Міжнародні сертифікати про вакцинацію офіційно визнані у ЄС. Тому із ними можна подорожувати за кордон. Важливо перед цим перевіряти правила в’їзду до країни, куди ви плануєте поїхати, адже наразі Україну виключили із зеленого списку рекомендованих країн. Однак кожна країна встановлює власні правила. Перевірити інформацію можна на офіційному порталі МЗС: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Дитячі сертифікати працюють так само — їх можна використовувати, як в Україні, так і за кордоном.

Як згенерувати сертифікат

Якщо у вас є біометричний паспорт:

Авторизуйтесь у застосунку будь-яким способом.

Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передавання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію". Це потрібно для того, щоб "Дія" зробила запит у ЕСОЗ про вашу вакцинацію, і сертифікат відобразився у застосунку.

У результаті отримаєте внутрішній та міжнародний COVID-сертифікати у "Дії".

Як згенерувати сертифікат, якщо у вас паспорт-книжечка:

Якщо у вас немає ID-картки або біометричного закордонного паспорта, то ви зможете отримати лише міжнародний сертифікат. Але він надає такі самі можливості, що й внутрішній. Його можна так само використовувати в Україні для відвідування кінотеатрів, кафе, громадського транспорту тощо. Отримати його можна у застосунку і на порталі "Дія".

Як це зробити у застосунку:

Авторизуйтесь у застосунку через BankID (так, у застосунок підтягнеться інформація про РНОКПП та серію і номер паспорта).

Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передавання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Зверніть увагу, що водночас паспорт-книжечка у застосунку "Дія" відображатися не буде.

Як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат на порталі:

Авторизуйтеся на порталі через BankID.

У меню "Послуги" натисніть пункт "Здоров’я", а потім — "COVID19-сертифікат про вакцинацію".

Дайте згоду на передавання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Сертифікат згенерується у форматі PDF. Зможете його зберегти на телефон або ж роздрукувати, якщо вам так зручніше.

Що робити, якщо сертифікат не генерується

Якщо сертифікат про вакцинацію не знайдено - зверніться до установи, де вакцинувалися. Лікар перевірить дані та внесе їх в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ). Після цього отримаєте сертифікат у "Дії".

Якщо немає даних в медичному реєстрі - зверніться до сімейного лікаря, він внесе дані про вас до електронної системи охорони здоров'я.

Якщо "зелений" сертифікат про вакцинацію недоступний - сертифікат доступний лише після другого щеплення. Якщо ви отримали 2 дози вакцини, зверніться до пункту вакцинації, щоб лікар вніс дані про друге щеплення до електронної системи охорони здоров'я. Після виправлення помилки сертифікат можна буде згенерувати в "Дії".

Якщо сертифікат про вакцинацію недоступний - лікар припустився помилки або ж вказав неправильний номер партії вакцини. Будь ласка, зверніться до лікаря, який проводив щеплення. Він виправить дані в електронній системі охорони здоров'я. Після виправлення помилки сертифікат можна згенерувати в "Дії".

Якщо запис про вас дублюється в реєстрі - лікар зробив декілька записів в електронній системі охорони здоров'я. Ви не зможете отримати COVID-сертифікат, поки дані не виправлять. Завантажте форму та заповніть її. Заяву надішліть разом із додатками до Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Подати заяву онлайн: підпишіть заяву КЕПом та надішліть разом із додатками у форматі DOC, DOCX або PDF сюди info@nszu.gov.ua. Відправити заяву поштою: роздрукуйте заповнену заяву, підпишіть її та надішліть із додатками на адресу 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 19.

Чи може людина самостійно проконтролювати, чи правильно лікар вніс усі необхідні дані просто на місці вакцинації? Якщо так, як це зробити?

Вам потрібно знайти лікаря, який вас вакцинував та перевірити разом з ним дані про курс вакцинації, які вносили до реєстру.

1. Перевірити, чи правильно внесли прізвище, ім’я та по батькові українською.

2. Дані із біометричного закордонного паспорта або ID-картки, а також податкового коду.

3. Внесення РНОКПП до даних пацієнта

4. Назва вакцини.

5. Дата отримання першої та другої дози вакцини.

6. Найменування виробника вакцини.

7. Номер партії вакцини.

8. Кількість отриманих доз вакцин, а також їх порядковий номер.

9. Дата, до якої дійсний сертифікат.

10. Коректне зазначення етапності вакцинації

11. Немає бути дублів записів в Електронній системі охорони здоров’я

12. Лікар мав підписати кожну дозу вакцинації та синхронізувати його з ЕСОЗ

13. Перевірити, чи вніс лікар, який вакцинував, запис про кожну дозу вакцини. Якщо дані перенесли із зовнішнього документа, то Міжнародне свідоцтво про вакцинацію сформується, проте у "Дії" не згенеруються COVID-сертифікат.

Для того, щоб уникнути ситуацій, коли людині доводиться перевіряти усе це самостійно та максимально спростити процес та прибрати можливість помилок, Мінцифри запускає офлайн-пункти Команди підтримки "Дії" у пунктах масової вакцинації. Зараз вони вже працюють у Києві. Поступово їз запустять й у інших містах. Команда підтримки "Дії" допоможе вам згенерувати його одразу після вакцинації й вирішити можливі проблеми одразу на місці.

Діти і "ковідні" документи

Діти від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, можуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку "Дія". А якщо у дитини ще немає паспорта, то це можуть зробити батьки, у яких у застосунку завантажене свідоцтво про народження дитини.

Як згенерувати сертифікат у застосунку дітям старшим за 14 років?

Авторизуйтесь у застосунку через чип NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Натисніть "Послуги" та виберіть пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передавання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Як батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат дитини у "Дії":

завантажити свідоцтво про народження дитини у застосунок;

зробити запит на отримання COVID-сертифікату;

внутрішній і міжнародний сертифікати дитини згенерується у застосунку разом із вашими сертифікатами.

Сертифікат на підставі негативного ПЛР-тесту

Зараз в Україні прроводиться бета-тест сертифікатів на підставі негативного ПЛР-тесту. Сертифікат діятиме 72 години від моменту здачі аналізу. За посиланням ви можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката. Наразі протестувати можна ПЛР-тести з лабораторій — ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб, Дніпролаб, DIAGEN, Biolab Diagnostic чи Сінево (перелік оновлюється).

Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування.

Як генерується сертифікат:

Згенерувати його можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат".

Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до "Дії" — і все. Дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

Електронна довідка про одужання - що з нею

Документ подібний за виглядом до COVID-сертифіката про вакцинацію: в електронній формі з QR-кодом, який містить всю необхідну інформацію. Згенерувати сертифікат українці можуть у застосунку "Дія". Лікарі наразі не можуть формувати COVID-сертифікати.

Отримати сертифікат можна після одужання, але не раніше 15-го дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних до ЕСОЗ. Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу. Сертифікат про одужання можна використовувати всередині країни відповідно до умов карантинних обмежень. Використання за кордоном залежить від вимог, які встановлює кожна країна світу. Тож перед подорожами радимо перевіряти необхідну інформацію на сайті МЗС чи посольства відповідної країни. Також Україна перевіряє чинність COVID-сертифікатів про одужання, які були видані за кордоном.

Чи можуть люди, які не бажають надавати будь-який доступ до своїх даних, отримати електронні "ковідні" документи?

Усі дані про вакцинацію містяться в ЕСОЗ і вносяться туди лікарем в об'язковому порядку після вакцинації. А "Дія" лише відображає інформацію з реєстру. До того ж, "Дія" не зберігає персональних даних.