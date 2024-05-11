Все про наступ на Харківщині: скільки окупантів воюють, що захопили і яка ситуація зараз

За оцінками експертів, справжня мета ворожого наступу полягає у сковуванні ЗСУ і відволіканні їх від важливих напрямків фронту.

Під час наступу ворога на Харківщині протягом доби ЗСУ відбили там 20 російських атак. В Інституті вивчення війни інформують про нібито захоплення окупантами кількох сіл, однак офіційні українські джерела повідомляють про "сіру зону" там.

Усе про наступ на Харківщині станом на 11 травня читайте на ТСН.ua.

Наступ на Харківщину – дані Генштабу ЗСУ

Як повідомив уранці Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські війська намагалисяся атакувати на Харківщині, і Сили оборони України відбили понад 20 атак на Слобожанському і Куп’янському напрямках.

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Так, на Слобожанському напрямку були відбиті дев'ять ворожих атак у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку відбито 13 атак у районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області, а також біля Стельмахівки на Луганщині.

Також протягом доби війська РФ завдали авіаударів по населених пунктах Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори на Харківщині.

Чи захопив щось ворог на Харківщині

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російська армія, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова. Вона має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту відтягування українських військових і їхньої техніки з інших критичних ділянок фронту на сході.

За даними ISW, російські та українські джерела стверджують, що окупанти почали штурм з великою кількістю піхоти між Стрілечою і Зеленим. Геолокаційні кадри підтверджують, що росіяни захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту.

"ISW з високою достовірністю оцінює, ґрунтуючись на достовірних українських звітах і перевазі доказів, що російські війська захопили Стрілечу, Красне та Борисівку, але ще не спостерігав геолокаційного підтвердження цієї оцінки", – йдеться у звіті.

Російські мілблогери стверджували про захоплення Зеленого, Огірцевого та Хатища, але аналітики ISW не знайшли підтверджень цьому.

В Інституті вважають, що окупанти просунулися в напрямку Вовчанська, але не побачили достатньо доказів, щоб "оцінити приблизний слід лінії фронту в безпосередній близькості".

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Ситуація на східному фронті, зокрема на Харківщині / Мапа: ISW

Ситуація з наступом на Харківщині зараз – що відбувається

Просування ворога зупинено

Як повідомив український журналіст Юрій Бутусов, просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, українська оборона розгорнута та ефективно працює по ворогу. На цей момент ворожі атаки відбиті. На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються резерви українських військ.

"Росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії. Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на даний момент забезпечена", – йдеться в повідомленні Бутусова.

Він також поінформував, що за добу російського наступу на північних кордонах Харківщини було знищено до 20 одиниць бронетехніки ворога. І це тільки те, що підтверджено за допомогою відео.

Бої тривають, з обох сторін підтягуються резерви.

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ЗСУ вибивають ворога з "сірої зони"

Депутат Харківської обласради Олександр Скорик повідомив, що на 11 травня ситуація в області стабілізувалась.

"Опівночі окупанти припинили свій так званий наступ. Сили оборони України почали їх вибивати з тої "сірої зони", яку вчора вони практично зайняли. Йдеться про селища Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка Липецької громади. Наші хлопці, які боронять цю територію, доповідають із різних боків, що ситуація контрольована. Зараз вони продовжують вибивати окупантів з цієї "сірої зони", – розповів депутат у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він додав, що уі населені пункти розташовані безпосередньо біля кордону. Тож росіяни не доклали великих зусиль, аби зайняти села. Окупанти зайшли і назвали територію нібито захопленою ними, а насправді це "сіра зона".

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Щодо обстрілів, то Скорик повідомив про два "прильоти" по Харкову в ніч проти 11 травня.

"Сьогодні вночі було два "прильоти": о 02:47 і о 03:00 були ракети по місту. Тут постійні вибухи та тривоги через КАБи, якими б'ють росіяни по території Липецької і Вовчанської громад", – розповів депутат облради.

Він також повідомив, що з Вовчанська та ближніх населених пунктів триває евакуація населення. Окупанти там постійно б'ють із РСЗО, "Градів", "Смерчів", мінометів та артилерії. У Вовчанську практично немає непошкоджених будівель, жити там неможливо.

Окупанти відновили штурми

Водночас "Українська правда" з посиланням на джерело у військових колах повідомило, що російські війська вранці 11 травня відновили штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке на Харківщині.

Ворог вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке.

На Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Російські штурми на Харківщині вранці 11 травня

Скільки військ РФ ведуть наступ у Харківській області

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що під час наступу в Харківській області на передньому краї оперує російське угруповання в кількості трохи більше 2000 військових, без урахування резервів. Інформація про 50-тисячне вороже угруповання, яке начебто наступає на Харків, – це "нісенітниці".

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"З приводу 50-титисячного угруповання, яке наступає на Харків. Будь ласка, не несіть нісенітниці в маси! 50 тисяч – це загальна чисельність ГВ "Північ"!" – наголосив оглядач.

Він зауважив, що з цієї кількості близько 35 тис. військ розподілено вздовж кордону з Україною в Курській, Брянській та Бєлградській областях. Тобто – не в одній окремо взятій локації, а вздовж 750 км.

До слова, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що окупанти почали наносити на свою військову техніку нові тактичні знаки. Ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

Нові знаки на російській військовій техніці / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Нові знаки на російській військовій техніці / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Окупанти відмовляються йти на штурм

Деякі російські військові відмовляються йти на штурм Харківської області, повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агент "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС РФ, передає інформацію, що в його підрозділі одне з відділень навідріз відмовилося йти на штурм у Харківській області", – поінформували партизани.

Там додали, що бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні та були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій з боку російських військ.

"Коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", – зазначили в "Атеш".

Як наступ на Харківщині вплинув на ситуацію на півдні

Наступ ворога у Харківській області не став тригером для активізації окупантів на півдні України, повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області – ред.), то на півдні таких ознак немає", – поінформував Плетенчук.

Він додав, що загалом протягом доби російські загарбники влаштували 14 штурмів в операційній зоні ОК "Південь". Здебільшого ворог був активним у Запорізькій області – біля Роботиного та Старомайорського.

"Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига", – зауважив речник захисників півдня.

Реакція США на наступ РФ на Харківщину

Наступ російської армії на Харківському напрямку був очікуваним, і США співпрацювали з Україною, щоб допомогти до нього підготуватися. Про це заявив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Цілком можливо, що Росія продовжить просування найближчими тижнями, але ми не очікуємо значних територіальних проривів, і з часом допомога з боку США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – наголосив Кірбі.

Він вважає, що найближчими тижнями РФ може збільшити інтенсивність атак на цій ділянці фронту з метою "створення буферної зони вздовж українського кордону". Втім, додав посадовець, "США забезпечують Україну необхідним, щоб відбити ці атаки".

"Можливо, росіяни готуються до більш масштабного наступу на Харків. Є тривожні ознаки того, що Росія готується застосувати далекобійний вогонь у межах досяжності Харкова. Вони б не стали цього робити, якби не думали про напад безпосередньо на місто", – заявив речник Ради нацбезпеки США.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі / Фото: Getty Images

Справжня мета наступу РФ на Харківщині

Спроба російської армії прорватися до Харківської області – це тактична операція з метою відволікання ЗСУ від інших напрямків, вважає генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Це не стратегічна наступальна операція, а тактична операція для відволікання наших ресурсів від Часового Яру, Авдіївського та Мар’їнського напрямків. Також бачимо, що активізація пішла на Запорізькому напрямку", – сказав Маломуж.

Він звернув увагу, що раніше фіксувалися посилення угруповання ворога на Харківському та Сумському напрямках. Але окупанти не могли не почати операцію, бо необхідно було показати, що вони реально мають перспективу наступу. Саме тому росіяни залучили авіацію, ракетні системи, артилерію та живу силу.

"Це був вал вогню. Звісно, вони пустили низку підрозділів, включно з диверсійними групами та стройовими частинами, для вторгнення на нашу територію, припускаючи, що ми розцінюватимемо це як стратегічний наступ; перекидатимемо туди нові й нові бригади. Можливо, знімаючи зі східного й південного напрямків, і тим самим у них зросте перспектива на сході й півдні", – пояснив генерал.

Він прогнозує, що згодом загарбники збираються посилити атаки на Часів Яр і просуватися по всій території Донецької області.

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Депутат Харківської обларади Олександр Скорик також вважає, що основна мета ворожого наступу полягає у сковуванні ЗСУ і відволіканні від важливих напрямків фронту.

"Зокрема, на думку наших військових, йдеться про район Часового Яру і Донецької області, де росіяни ведуть інтенсивні бої. Вони сьогодні сковують наші сили, щоб ми перекидали ЗСУ з тих напрямків", – пояснив депутат.

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