Все про скандал з авіакатастрофою Баку-Грозний: з'явилися дані з чорних ящиків

Президент Азербайджану назвав винних у авіакатастрофі літака, який розбився 25 грудня. Водночас російська пропагандистка відверто послала президента країни Ільхама Алієва.

Про нові подробиці страшної трагедії розповіли журналісти ТСН.ua.

Чорні скриньки розшифрували

Бразильська лабораторія військово-повітряних сил надіслала слідчим з Казахстану дані з бортових самописців з літака, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау.

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Про це повідомило "Радіо свобода" з посиланням на заяву лабораторії. Цей документ підтверджує, що 6 січня лабораторія завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака. Втім, подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було. Зауважимо, що після авіакатастрофи влада Казахстану оголосила, що реєстратори надсилаються до Бразилії, яка є країною виробником літака.

Авіакатастрофа в Казахстані / Скриншот із відео ТСН

Росія причетна до катастрофи?

Примітно, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія намагається "приховати" причину трагедії. Він поклав на представників РФ провину за катастрофу літака. Президент заявив, що Азербайджан вимагає покарання винних у катастрофі літака, який виконував рейс Баку-Грозний та зазнав аварії неподалік казахстанського Актау. Як повідомило Азербайджанське державне інформаційне агентство "Азер_тадж", про це він сказав у понеділок 6 січня на зустрічі з членами родин загиблих в авіакатастрофі членів екіпажу та бортпровідниками, які вижили.

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки."

Що передувало?

Нагадаємо, 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. На борту перебувало 67 людей, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42-ва громадянина Азербайджану, 16 – Росії, 6 – Казахстану, 3 – Киргизії. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів. Тим часом Euronews повідомило, що причиною катастрофи літака стала російська ракета "земля–повітря. Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, незважаючи на запити пілотів про аварійне приземлення. На думку Алієва, трагедії можна було б уникнути, якби Росія зробила все необхідне в таких випадках.

"Якби своєчасно вжили заходів щодо закриття повітряного простору Росії в районі міста Грозний, якби дотримались всіх правил наземних служб, а також координації між Збройними силами Російської Федерації та цивільними службами, цієї трагедії не сталося б."

Гучна заява Буданова

Очільник українського Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що літак сполученням Баку-Грозний, який зазнав авіакатастрофи в Казахстані, був збитий. Про це головний військовий розвідник України сказав у коментарі виданню The War Zone. Цитую: "Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території". На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.

На відео, що зробили вже після катастрофи, видно, що хвіст літака посічений осколками.

Авіакатастрофа в Казахстані / Скриншот із відео ТСН

Влада РФ все приховує

В свою чергу, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Мережі, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи. І російський телеграм-канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО.

Тобто, росіяни самі визнають, що літак азербайджанських авіаліній сполученням Баку – Грозний був уражений з їхнього ЗРК. Однак влада РФ робитиме усе, щоб приховати провину в авіатрощі та загибелі людей. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Мережі.

За його словами, лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію росії проти України. І зараз росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей.

Пасажирський літак “Азербайджанських авіаліній” після катастрофи / Фото: Associated Press

Відкрито кримінальне провадження

За фактом катастрофи літака біля Актау у Казахстані Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він зазначив, що дізнався про авіакатастрофу в російському повітряному просторі, дорогою до Санкт-Петербурга для участі в саміті, та негайно дав вказівку розвернути літак і повернутися до Баку.

Азербайджан чекає

Азербайджан очікує офіційного визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак , який зазнав катастрофи в Казахстані, спричинивши загибель 38 людей. Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака."

Частина літака Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній" біля аеропорту Актау / Фото: Associated Press

Справжнє обличчя Росії

Спочатку російські чиновники не визнавали, що причиною катастрофи могли бути дії військових, але за кілька днів після катастрофи президент Володимир Путін вибачився перед Алієвим за те, що "трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії". Путін також згадав роботу ППО, але напряму не визнав провину російської сторони. Ба більше, російська пропагандистка послала Ільхама Алієва за вимогу до Росії визнати провину за збиття пасажирського літака та виплатити компенсації.

Нагадаємо, 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. В авіакатастрофі загинули 38 пасажирів, є постраждалі.

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