Скандал із Тищенком не вщухає! Після того як охорона нардепа напала на ексвійськового Kraken Дмитра Павлова, а за справу взялася поліція й відреагували високопосадовці, почали вилазити нові деталі цього інциденту. Стало відомо, хто так ретельно намагався приховати своє обличчя за балаклавами, а також ким насправді виявилася помічниця Тищенка, яка засвітилася на скандальному відео. Всі деталі – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Все про скандальну помічницю Тищенка: концерт Лепса, відпустки у Криму і подяка від Буданова

Напад на військового і заперечення Тищенка

Коротко і по суті про скандал, який розійшовся на всю країну: 20 червня невідомі у балаклавах нападають на чоловіка у цивільному одязі, який виявляється колишнім бійцем спецпідрозділу “Кракен” Головного управління розвідки, який добровольцем пішов у ЗСУ та брав участь у звільненні Харківщини. Нападники – охорона Тищенка. Хоча сам нардеп каже, що охорони у нього немає.

Хто ці люди у формі?

А люди у формі, балаклавах та зі зброєю, то, напевно, просто в антуражі загулялись. Менше з тим, попередню легенду Тищенка про те, що він приїхав у Дніпро героїчно боротися із шахрайством вщент розбиває ось це відео, де чітко видно і чути, з чого почався конфлікт. Колишній військовий ставить цілком логічне запитання: хто ці люди у формі?

Й саме після цього Тищенко та його “свита” почали фактично переслідувати Дмитра з дружиною та немовлям.

ТЦК “за викликом”?

Згодом Тищенко навіть “викликав” ТЦК (хм, цікаво, а з яких пір у нас за викликом нардепа виїжджає ТЦК для перевірки документів?) Тим не менш, ексвійськовий показав свої документи.

Фігурантка скандалу близька до Тищенка?!

Але втручатися в “замєс” почала ще одна персона – помічниця Тищенка, не менш цікава пані, як виявилося згодом. Вона хотіла на камеру зняти дані Павлова, той забороняв, і це зрозуміло, адже за спиною – служба в розвідці. Й навіть коли Дмитро Павлов демонстрував свої документи працівнику ТЦК і спокійно попросив Евеліну не фільмувати це – вона направила камеру смартфона на посвідчення військового. Після цього Дмитро на кілька секунд висмикнув телефон із рук помічниці Тищенка – після чого його повернув. Проте Евеліна та Микола Тищенко почали «розганяти інформацію» про викрадення смартфона, про що повідомили поліцейського, який з ними і приїхав зі столиці нібито "боротися з офісниками".

Далі все "закрутилося" – поліцейський хапав за руки і тулуб ексвійськового, не давав йому піти, оскільки начебто викликав на місце слідчо-оперативну групу через "викрадення" телефону помічниці Тищенка. Йому на допомогу прийшли ті самі озброєні люди у балаклавах і без розпізнавальних знаків – далі Дмитра "пакували", били, перевіряли особисті речі.

Не турбувало свиту Тищенка і те, що Павлов іде з немовлям у візочку.

Хто та пані, яка вступалась за Тищенка?

А тепер розбираємо фігурантів з відео і хто ж вона: “свита” Тищенка у Дніпрі по нібито боротьбі із шахрайством і ботофермами. І розпочнемо з панянки. Ви вже явно про неї чули, але розповімо детальніше. Дівчина з відео, яка постійно лізе, куди не просять, – помічниця Тищенка і вже доволі давно. Вона працює нардепом ще з часів, коли той не сунув носа в політику, а займався ресторанами.

Судячи з соцмереж, Евеліна працює на Миколу Тищенка, якого вважає "найкрутішим босом на світі" та "сильним лідером", щонайменше від 2017 року. Починала вона у його ресторані. І є кілька цікавих фактів про Евеліну, які знати не завадить. У 2022 році Андрієвська отримала подяку від ГУР, вона гордо виставила у соцмережах як фото нагороди, так і спільну світлину з Кирилом Будановим.

А вже у 2023 році пані потрапляє у базу "Миротворець". Її туди внесли за участь у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим, також вона заперечувала російську агресію та брала участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. У базі вказана її донецька адреса. Вже після анексії Криму помічниця нардепа відвідувала півострів та їздила на концерт Григорія Лепса, який підтримує Путіна. ЗМІ пишуть, що дівчина відвідувала окупований Крим і у 2018-му. Що цікаво, сам Тищенко в ефірі "Київ24" вступився за помічницю й заявив, що Евеліна Андрієвська – це вимушена переселенка з Донецька, а держава повинна захищати людей, які втратили власні домівки.

На уточнювальне запитання журналістки, чи знає народний депутат про те, що таке база "Миротворець", той дав заперечну відповідь.

Родичі працюють на Росію?

Спеціально для Миколи Тищенка: "Миротворець" – це український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. Це так, для загального розвитку.

А ось Андрієвська про свою освіту піклується. Сама Андрієвська народилася у Донецьку, але навчалася у Києві і отримала 4 дипломи, чим дуже хвалиться у своєму Instagram. Під час навчання у своєму першому виші – Київському торгово-економічному університеті – боролася за звання Міс, але стала лише віцеміс. Та то нічого, є в цій сімейці панночка, яка звання міс таки завоювала. За даними ЗМІ, Евеліна, вірогідно, є родичкою самопроголошеної "королеви днр" Аліни Андрієвської. І, схожість, як-то кажуть, на обличчя.

“Скромна” поява Андрієвської в Дніпрі

Що ще цікаво, Андрієвська, яка приїхала з Тищенком, щоб нібито боротися із шахрайством у Дніпрі, була досить дорого вдягнена, з дорогою ювеліркою. Особливо впадають у вічі її сережки – один в один модель від елітного бренду Van Cleef & Arpels, які коштують 4700 євро (близько 206 тисяч гривень). Чи то справжні “ван кліфи”, чи помічниця Тищенка купила дешеву підробку, сказати складно.

Сама Андрієвська жоден із фактів не коментувала. Та крім вірної помічниці, Тищенко заручився підтримкою й інших, не менш цікавих фігурантів. На кадрах з відео, коли невідомі у балаклавах заламували руки Павлову уважні користувачі впізнали і одного хлопця.

В скандалі є слід ОПЗЖ?

Зокрема військовослужбовець Євген Карась заявив, що під балаклавою ховається обличчя депутата від партії партії зрадників та колаборантів “Опозиційна платформа за життя” Сергія Савченка, місцевим осередком якої керував одіозний нардеп-держзрадник, вже мертвий Ілля Кива.

Що відомо про Савченка?

Він, до речі, колись мітив і в нардепи, але щось пішло не так. Тож у 2020 році став просто депутатом Полтавської обласної ради від тієї ж "Опозиційної платформи – За життя". До слова, за інформацією журналістів, ймовірно, Савченко нині готується до втечі за кордон.

Ще одним із охоронців Тищенка, який брав участь в нападі на ветерана з дитиною, виявився 39-річний Костянтин Цубера з Києва. Як пишуть у Telegram-каналах, раніше він працював охоронцем в нічному клубі. Крім того, журналісти видання “Інформатор” зазначають, що у 2017 році він намагався влаштуватись працювати патрульним в Управління патрульної поліції у Києві. “Інформатор” знайшов у соцмережах його особисті фото.

Ще одного “ноунейма” встановлено

Також журналісту Денису Кошельнику вдалось ідентифікувати ще одного чи то охоронця, чи то кєнта Колі Тищенком, ним виявився страйкбольний тренер Микола Щегільський, відомий тим, що у 2021 році облив фарбою памʼятник Степана Бандери у Львові.

Ну й на закуску – про раптового полісмена, який затримував Павлова до приїзду слідчо-оперативної групи через “крадіжку” телефону.

Що з полісменом?

Варто зазначити, він дійсно поліцейський, що підтвердили у поліції Києва. А чому Київ коментує дії поліцейських у Дніпрі? За словами заступниці начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анни Страшок, цей хлопець перебував в Дніпрі у відрядженні, де брав участь у слідчих діях, а от яких самих – не уточнили.

Водночас у поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків. Через це щодо поліцейського почалося службове розслідування для встановлення правомірності його дій, адже слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів і публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Крім того, журналісту Денису Кошельнику вдалося знайти соцмережі копа, той – любитель російської музики. Дати послухати не можемо і не хочемо, але можете побачити на кадрах щасливого полісмена за кермом різних автівок. А згодом стало відомо, що копа, якого звуть Богдан Петренко, погнали з органів. А 25 червня ДБР завітало із обшуками до нардепа Миколи Тищенка та вручило йому підозру.

Феєричні обшуки у Тищенка

Ба більше, на фото з обшуків помітно, що у квартирі нардепа знайшли цікаві речі, купу доларів та євро, що явно тягнуть на кілька мільйонів, і коштовний годинник, читачі вже перевірили й з’ясували, що лише цей аксесуар коштує 50 тисяч доларів. Що це за гроші і звідки – поки невідомо, у ДБР це також не коментують. Але якщо ви думаєте, що вручення підозри минуло спокійно, то ви дуже помиляєтеся. Під час обшуків Тищенко розбив телефон, щоб не надавати його як речовий доказ.

Виникає питання, а чи дійсно Тищенко понесе покарання, а не просто тихенько відсидиться і чи торкнеться правосуддя його свити?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Все про скандальну помічницю Тищенка: концерт Лепса, відпустки у Криму і подяка від Буданова

Нагадаємо, що 25 червня у Печерському суді нардепові Миколі Тищенку обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.

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