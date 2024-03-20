Все про вбивство українки в Німеччині: знайдено її немовля і тіло мами, у справі фігурує росіянка (фото, відео)

У березні в Німеччині поблизу міста Гоккенгайм просто на березі річки Рейн було знайдено тіло вбитої 27-річної української біженки Маргарити Разаз. Її новонароджену доньку викрали, а маму оголосили зниклою безвісти. Наразі немовля вже знайшли, а його бабусю виявили мертвою в озері.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подвійне вбивство українок у Німеччині, і причетних до злочину.

В Німеччині безслідно зникла родина українців. Кілька діб пошуків – і на березі річки поблизу міста Гоккенхайм на півдні Німеччини місцевий житель знаходить тіло невідомої жінки. Слідство встановило, що це тіло 27-річної українки Маргарити Разаз із Харкова. Жінка, її мама та новонароджена донечка безвісти зникли ще 4 березня. Експерти підтвердили, що молоду жінку було вбито.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Німеччині жорстоко вбили українку! Її матір і новонароджена дитина загадково зникли!

Що відомо про українських біженок, яких убили в Німеччині

Відомо, що Маргарита з 51-річною мамою Мариною Стеценко та новонародженою донечкою Мією поїхала за кордон через повномасштабну війну в Україні. До того Рита мешкала в Харкові та займалася створенням їстівних букетів. Влітку 2023 року вона разом з мамою Мариною виїхала до Словаччини. За кілька місяців жінки перебралися до Німеччини, де отримали тимчасовий захист і жили у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Коли Маргарита виїжджала з України, то була вагітною. У січні 2024 року вона народила доньку, яку назвала Мією. На момент жорстокого вбивства Рити дівчинці було усього лише 5 тижнів.

Українська біженка Маргарита Разаз із донькою Мією / Фото з соцмереж Маргарити

Українська біженка Маргарита Разаз / Фото з соцмереж Маргарити

Тіло Маргарити знайшли на березі річки

Родина українців зникла безвісти з табору для біженців ще 4 березня. А вже 14 березня місцевий житель знайшов на дамбі річки Рейн тіло молодої жінки. Загиблою виявилася Маргарита. Її маму і доньку тоді так і не знайшли. Експерти майже одразу підтвердили, що Риту було вбито. Після розтину підтвердилося, що дівчина зазнала "зовнішнього насильства" перед смертю.

За справу взялася спеціально створена комісія, на пошуки матері та доньки вбитої, а також зловмисників, стали близько 100 поліцейських. Правоохоронці вважають, що в день смерті уся родина була разом. У місті взялися за пошуки свідків, поліцейські просили всіх небайдужих, які могли щось бачити або чути, повідомляти про це. Околиці місця злочину на березі Рейну обшукали з собаками-нюхачами, щоб знайти "можливі засоби злочину".

Місце, де знайшли тіло Маргарити Разаз

Українка Марина Стеценко

До злочину може бути причетна росіянка

Збережені повідомлення у групах допомоги біженцям у соцмережах свідчать, що Маргарита була розлучена і не спілкувалася з ексчоловіком, тож шукала консультацію та допомогу в оформленні документів на дитину. В одній із таких груп Рита познайомилася з жінкою, яка назвалася Інною та пообіцяла допомогу. Якраз із нею зустрічалися Рита з мамою у ресторані міста Брухзаль перед своїм зникненням.

Знайомі українок розповіли, що акаунти цієї Інни у соцмережах і месенджерах раптово зникли. Ні її прізвища, ні точної адреси ніхто не знає.

Читайте провідні новини дня:

Поліція затримала підозрюваних – росіянку та німця

Згодом з’ясувалося, що в цій трагедії таки не минулося без росіян. Так, 17 березня німецьке видання Bild повідомило про перших підозрюваних у злочині – це 44-річний німець Марко і його дружина – 43-річна росіянка Інна. У них поліція і знайшла маленьку Мію.

Правоохоронці затримали подружжя у районі Рейн-Неккар та доправили до виправної установи. За рішенням суду вони перебуватимуть під вартою, допоки триває слідство.

Очевидно, до вбивства Рити пара готувалася, адже перед викраденням для її донечки зловмисники навіть заздалегідь купили одяг.

За даними журналістів, Марко працював м'ясником, а Інна була офісною працівницею. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік вигадав цілу легенду та розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому.

Що з дитиною

Знайдену в подружжя дитину терміново доправили до лікарні, де медики встановили, що з нею все гаразд. Аналіз ДНК підтвердив, що дівчинка – донька вбитої Рити. Наразі про Мію піклується місцеве управління у справах молоді.

Мія – донька українки Маргарити Разаз / Фото з соцмереж

Тіло Марини знайшли в озері

Після тривалих пошуків було знайдено і маму вбитої українки – Марину. Її тіло виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсгайм. Як повідомила поліція, жінку також було вбито.

Українку Марину Стеценко знайшли мертвою в озері / Скриншот з сайту Bild

Причина вбивства українок – яка версія у слідства

За версією слідства, підозрювані німець та росіянка вбили маму та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Подружжя заманило біженок, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.

Читайте також: