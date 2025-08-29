"Все розбито, а ікона тримається": люди, які вижили під час кривавої атаки на Київ, розповіли про дива

Житель Києва розповів про наслідки атаки / © ТСН

У Дарницькому районі Києва рятувальники уже завершили розбір завалів. Там росіяни обстріляли житловий будинок та вбили його мешканців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

З Ігорем знімальна група ТСН підіймається на 5 поверх. У захисних касках та у супроводі рятувальника. Сходи досі засіяні склом.

Ігор у ту ніч був вдома разом зі своєю дівчиною. Обоє прокинулися від потужних прильотів.

«Все розвалено, перекинуто, двері сюди залетіли. Було кілька прольотів перед цим, але десь далеко, будинок кілька разів похитнувся, а все трапилося навіть не в секунду ми тільки усвідомили, що вся хата в пилі», — каже Ігор Ярошенко.

З будинку вони, як і інші сусіди, вибігли в домашніх капцях. Те що побачили, Ігор називає справжнім пеклом.

«Коли спустились на перший поверх зліва були завалини, ми почули крики люди збіглися, почали відкопувати, відкопали двох дітей, знову стався „прильот“ „Шахеда“. Слава Богу з той сторони, відкопали двох дітей, одного Максим звати сподіваюсь, що вони живі. Важко передати, які були емоції. Ну ми скільки могли відкопати, щоб вони дихали. Далі не рухали, бо один кричав голова болить, бо була під брилою бетону», — каже він.

Ігор Ярошенко. / © ТСН

Зі сльозами на очах Ігор каже, у ту ніч втратив свого друга Валерія. Він також мешкав на 5 поверсі, втім у тій частині будинку, куди прийшовся епіцентр удару.

«53 роки, було недавно день народження, він займався зварочними роботами. Простий, звичайний дядько добродій. Ми буквально пили там вечером каву спілкувалися», — каже він.

Сам Ігор, як і його дівчина, обійшлися лише подряпинами. Це він називає дивом і каже, що порятунком завдячує іконі, єдиній речі, яка так і лишилась висіти неушкодженою на своєму місці.

«Цю ікону подарувала мені мама і сказала, що вона буде оберігати від неприємностей і за два дня до того ми зняли попрали шторочку, красиво повісили і от через добу таке трапляється. Все розворочено, а ні рушничок не злетів і вона тримається на гвіздочку висить. Все таки є Господь на світі і справедливість буде відновлена. І всі люди, які це накоїли будуть покарані, я вірю в це», — каже чоловік.

Ікона, яка вціліла під час обстрілу / © ТСН

Ігор обережно знімає зі стіни ікону і складає разом з іншими уцілілими речима до невеликого пакунку. Каже, тепер цей оберіг берегтиме ще дбайливіше.

Тим часом у сусідній квартирі, що вціліле майно збирає пані Олена. Під час удару вона спала — стіна впала на стіл і це її врятувало. Під бетонним перекриття вона була упродовж двох годин.

«Мені повезло, мені чудом повезло. Був вибух, до цього був приліт і буквально 2-3 секунди і другий є. Я схопилася, але не встигла нічого. Після прильоту я дві години пролежала тут. На стіл упала стіна і не було не завалило до такої степені, що одна рука двигалась більше нічого», — каже Олена Панова.

Олена каже — обійшлася лише синцем і до лікарі ще не зверталася. Зізнається — досі не усвідомлює усього, що сталося.

На вулиці, з пакунками речей, які вдалось зібрати чекає ще одна мешканка цього будинку. Сьогодні вона теж вперше зайшла у свою зруйновану квартиру. Вона не багатослівна, єдине показує нам те, що у ту страшну ніч таки вціліло у її оселі.

«Моя квартира з флажком, з прапором. Прапор вцілів і я ціла», — каже вона.

