Все, що відомо про арешт головного офісу "Сінево": яка причина, загроза зупинки роботи та коментар ДБР

У ДБР відкидають звинувачення "Сінево" та запевняють, що під час слідчих дій та після накладення арешту не перешкоджають роботі компанії.

Медична лабораторія "Сінево Україна" заявила про арешт Державним бюро розслідувань головного офісу і центральної лабораторії компанії у Києві та попередила своїх клієнтів про можливу зупинку роботу по всій країні. У компанії звинувачують ДБР у тиску на бізнес. У правоохоронному відомстві уже відреагували.

Чому слідчі ДБР наклали арешт, чи дійсно є загроза припинення роботи лабораторій та яка офіційна реакція Держбюро - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Яка причина арешту

У заяві, яку компанії "Сінева Україна" надала hromadske, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом "незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік.

"Сінево Україна", яка є частиною міжнародної групи Medicover з головним офісом у м. Стокгольм, офіційно заявляє, що арешт є протиправним, незаконним, та може вважатися тиском на бізнес, який є найбільшою європейською інвестицією в галузь охорони здоров’я України", – заявили у компанії.

Там стверджують, що придбали будівлю в 2010 році, коли вона знаходилася в приватній власності. Більше того, в період з 2013 по 2016 роки провели в ній реконструкцію, в рамках якої площу будівлі збільшили більше ніж втричі.

"За законодавством України, після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником об’єктом", – повідомила пресслужба компанії.

Також компанія заявляє, що арешт було накладено без офіційного повідомлення, і їй стало відомо про це "лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі". Такі дії правоохоронних органів називають "безпідставним та протизаконним".

Мережа лабораторій "Сінево" може припинити роботу по всій Україні

У компанії попередили, що через арешт головного офісу і центральної лабораторії в Києві невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі, що "призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні".

Через арешт без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця. Зокрема, як стверджують у пресслужбі компанії, хто обслуговується мережею лабараторії на безоплатній основі. Це:

пацієнти по програмі мед. гарантій НСЗУ, бійці Сил ТрО ЗСУ, пацієнти інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, пацієнти центру протезування та реабілітації Superhumans Center та інші.

Які наслідки арешту для бюджету України та компанії

Через арешт майна компанія "Сінево Україна" попереджає про такі наслідки:

бюджет країни втратить сотні мільйонів гривень податків і зборів (2023 рік лабораторія сплатили більше 310 млн грн).

компанія втратить більше ніж 2300 співробітників.

"буде завдана непоправна шкода інвестиційному іміджу України".

Чого вимагають у компанії

Компанія "Сінево Україна" закликає "ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії".

"Лише прямий і відвертий діалог влади з бізнесом допоможе зупинити беззаконня і знайти рішення на користь країни і добробуту її громадян", - зазначили у заяві компанія.

Реакція ДБР на звинувачення "Сінево"

Після публічного звинувачення ДБР опублікувало офіційний коментар. Щоправда, у повідомленні не згадала назву медичного закладу. У відомстві розповіли, що "працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства".

"Під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення", - зазначили у ДБР.

Правоохоронний орган запевняє, що "жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось, і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні".

У ДБР пояснили, що вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про медичну лабораторію "Сінево"

Мережа медичних лабораторій "Сінево Україна" є найбільшою мережею в Україні. Компанія має 340 лабораторних відділень, вісім лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харкові). У "Сінево" працюють понад 2300 співробітників у 139 населених пунктах країни.

За відкритою інформацією, на сьогодні мережа медичних лабораторій виконує понад 800 видів тестувань. За даними компанії, щороку обслуговує близько 4 млн клієнтів.

Міжнародна лабораторна мережа представлена у 10 країнах Європи. Лабораторії працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині.

Нагадаємо, у вівторок, 26 лютого, у компанії "Сінево Україна" повідомили, що ДБР арештувало головний офіс.

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