Все, що відомо про масовану атаку Росії по Україні на Новий рік: скільки ракет летіло та де немає світла (фото)

У Повітряних силах зауважають, що масований ракетний обстріл на свято окупанти запланували заздалегідь.

По обіді 31 грудня Російська Федерація масовано атакувала ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря. Внаслідок атаки у деяких областях немає елетропостачання. Є жертви та постраждалі.

Все, що відомо про терористичну атаку по Україні - зібрав ТСН.ua.

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Росія випустила по Україні понад 20 ракет

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що країна-терористка Росія випустила більше 20 крилатих ракет, 12 з яких вдалося збити. Цілі ударів - цивільні обʼєкти.

"Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей", - написав Залужний.

У командуванні Повітряних сил зазначають, що масований обстріл на новорічні свята окупанти заздалегідь розділили мінімум на дві частини: 29 грудня та 31-го. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі для ТСН.ua повідомив, сьогодні було продовження масованої атаки.

В яких областях немає світла

Під час масованої атаик компанія ДТЕК запровадила екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Також через удар по Хмельнниччині частина міста - без світла. У компанії зауважили, що такий превентивний крок дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, "якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

О 16:20 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення. Водо-теплопостачання є. Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі.

Запорізька область: серед постраждалих - 14-річна дівчинка

Російська війська завдали удару по Запоріжжю. В Офісі президента повідомили, що внаслідок удару поранено 4 людини, серед них - 14-річна дівчинка.

"Через ворожий удар поранено 4 людини. Серед них 14-річна дівчинка. Зруйновано 2 приватних будинки, пошкоджено 8. На місці працюють рятувальники, постраждалим надається медична допомога", - написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух опублікував кадри із місця атаки. На фото видно величезну вирва від ворожої ракети.

Миколаїв

Також Росія обстріляла ракетами Миколаїв. Одразу після прильоту стало відомо, що у місті внаслідок влучання зайнялась пожежа. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Так, за його даними, є пошкодження житлових будинків. За останніми даними, відомо про шістьох постраждалих.

"2 житлові будинки зруйновані вщент. 12 житлових будинків пошкоджено (побиті вікна, двері, дах). У трьох навчальних закладах вилетіли вікна. Також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС", - повідомив мер Миколаєва.



Також, за його словами, ше одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Він повідомив, що комунальники скоро все розчистять.

Ракетний удар по Хмельницькому

У суботу, 31 грудня, армія Російскої Федерації атакувала ракетами Хмельницький. Внаслідок обстрілу частина міста залишилася знеструмленою. За інформацією голови ОВА Сергія Гамалія, внаслідок атаки постраждало семеро цивільних осіб. Троє потерпілих - чоловік та дві жінки - перебувають у важкому стані.

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