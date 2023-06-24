Все, що відомо про масовану атаку РФ: які ракети летіли на Україну та які області були під ударом (фото)

У ніч проти 24 червня Росія знову атакувала Україну. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555, іранські дрони "Shahed" та зенітні керовані ракети із С-300. Васлідок атаки у Києві попередньо загинуло троє людей.

Які області були під ударом росіян та які наслідки станом на ранок 24 червня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Також читайте У Кропивницькому попадали уламки збитих ППО ракет: деталі

О 2-й годині ночі на частині України була оголошена повітряна тривога. Повітряна сили повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. У низці регіонів було чутно звуки вибухів. Під ранок сирени залунали вддруге, була оголошена масштабна повітряна тривога. У деяких областях знову пролунали вибухи.

Вибухи у Києві: є жертви

Після 3-ї години у столиці пролунали вибухи. Київська обласна військова адміністрація уточнила, що вибухи чутно у Соломʼянському районі столиці. Мер міста Віталій Кличко поінфомував, що уламки ракети влучили у багатоповерхівку. Через шо виникла пожежа на 16-му поверсі, а 17-му - пошкодження.

Пізніше очільник КМВА додав, що силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.

Над ранок у КМВА уточнили, що під час атаки в Соломʼянському районі Києва загинуло двоє людей, 8 - постраждало, двох госпіталізовано. Решті медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці.

Кадри нічної атаки по Києву 24 червня / Фото: Поліція Києва / Facebook

Кадри нічної атаки по Києву 24 червня / Фото: Поліція Києва / Facebook

У поліції повідомили, що внаслідок ворожої ракетної атаки загинула жінка та ще одна людина, анкетні дані якої встановлюються.

Станом на 08:38 голова МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв ракетної атаки по Києву зросла до трьох людей.

Масована атака по Дніпру

За даними місцевої влади, під час повітряної тривоги вночі 24 червня Росія атакувала Дніпро ракетами. Країна-терористка поцілила по приватному сектору. Є потерпілі мирні мешканці. На місці "прильоту" сталася пожежа. Відомо, що повністю знищені чотири приватні будинки, а 25 - пошкоджено. Також побиті п'ять господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

"На зараз (07:30 - ред.) відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці дев'яти та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", - йдеться у повідомленні голови області Сергія Лисака.

Росія атакувала Дніпро 24 червня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія атакувала Дніпро 24 червня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія атакувала Дніпро 24 червня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росія намагалася завдати удару по Кіровоградській області

Очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович вранці 24 червня, що Росія запустила ракети по Кіровоградській області. Спрацювали сили ППО, але уламками збитих ракет впали у Кропивницькому. Минулося без жерт та постраждалих.

"Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто. Працюють служби ДСНС. Пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія. В разі необхідності, людям запропонують тимчасове житло", - написав він.

У Харкові - "прильоти"

Під час однієї із нічних тривог росіяни завдали удару по Харкову, зокрема по Слобідському району. Вони влучили у газову трубу. За даними мера міста Терехова, на місці прильоту виникла пожежа, на місці працювали рятувальники.

У Харківській ОВА уточнили, що влучання також було в Холодногірському районі. Внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Скільки ракет та дронів летіло на Україну

За даними Генерального штабу ЗСУ, у ніч проти 24 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони "Shahed" та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.