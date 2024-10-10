Все, що відомо про мобілізацію до 25 років: кого точно не призвуть до армії

В Україні Верховна Рада проголосувала за те, щоб звільнити від мобілізації військовозобов'язаних, віком від 18 до 25 років. За це проголосувало 311 нардепів.

ТСН.ua дізнався подробиці щодо мобілізації молодих військовозобов'язаних.

Чому до армії призивали військовозобов'язаних до 25 років

Ще від початку повномасштабної війни Росії проти України мобілізаційний вік призовників ставновив від 27 років. Проте навесні 2024 року президент Зеленський підписав закон, який передбачав зниження призовного віку до 25 років.

Попри загальну думку про те, що до військовозобов'язаного віком до 25 років не можуть призвати до армії, деякі категорії все ж підлягали мобілізації, а саме:

ті, хто пройшов строкову службу;

ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад, військову кафедру та здобув військово-облікову спеціальність;

ті, хто визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час та придатним у воєнний.

За що проголосували нардепи

Справа у тому, що почав діяти закон, який скасував статус "обмежено придатний". І таким чином усі хлопці віком до 25 років автоматично стали придатними і, навідмінно від своїх здорових однолітків, підлягали під мобілізацію. А тому нардепи вирішили ухвалити закон, який забороняє мобілізацію цієї категорії призовників.

Військові також повідомляли, що ще у вересні 2024 року у вересні Сухопутні війська, до яких належать ТЦК, видали директиву, згідно з якою заборонено мобілізацію обмежено придатних до 25 років. Тоді це робилось, щоб знизити соціальну напругу.

Чи звільнять з армії тих військових, яких уже мобілізували

У законі про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років було також передбачено звільнення тих, кого уже призвали на службу. Проте, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, 8 жовтня комітет ВР комітет з нацбезпеки і оборони прибрав з цього документа положення про право на демобілізацію чоловіків віком до 25 років

Нардепи традиційно пообіцяли підготувати окремий закон з механізмом та термінами, щоб "не постраждала боєздатність армії".

Попри обіцянки заступник голови Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв заявив, що на закритому засіданні Міноборони та Генштабу визнали, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

"Позиція Генштабу була, що цих людей не можуть демобілізувати. Просто немає ким їх замінити”, – сказав Чернєв.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 жовтня остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років. ТСН.ua з'ясовував, як до цього рішення ставляться самі військові.

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