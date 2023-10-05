Все, що відомо про напад на поліцію в Харкові: відео сутички, чи причетний Kraken і реакція Буданова

На блокпосту в Харкові 29 вересня невідомі озброєні чоловіки у військовій формі напали на поліцейських, які чергували там. Нападники, які можуть належати до спецпідрозділу ГУР Kraken, погрожували зброєю з вимогами не перевіряти їхні авто. На інцидент відреагували поліція, начальник ГУР Кирило Буданов та користувачі Мережі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про напад на поліцейських на блокпосту Харкова.

Напад на поліцейських у Харкові

Про інцидент на харківському блокпосту стало відомо 1 жовтня, коли в Мережі почало поширюватись відео, зняте з нагрудної камери когось із поліцейських. На кадрах було зафіксовано, як до блокпосту на великій швидкості під’їжджають невідомі у військовій формі, погрожують присутнім там поліцейським зброєю, наказують їм від’єднати магазини від автоматів та кладуть обличчям на дорогу.

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Водночас нападники вигукували, що їхні автомобілі не можна перевіряти, і стверджували, що є працівниками начебто ГУР Міноборони України.

"Просто за*бали на всіх блокпостах. Ми бл*ть ГУРівці нах*й", – заявляв один з нападників.

Чоловіки у військовій формі також заявляла, що належать до військової частини А0458. Відомо, що там дислокується підрозділ Kraken української військової розвідки.

"Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб жодна ДРГ сюди не зайшла. Ви маєте нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів, почули?" – заявляли на ролику нападники.

Інцидент тривав усього кілька хвилин, після чого невідомі у військовій форми поїхали з місця події.

У Харкові невідомі у військовій формі влаштували скандал з поліцейськими

Зауважимо, джерела ТСН.ua у військовій розвідці повідомили, що території, де стався інцидент, останніми днями не проводилось жодних військових тренувань чи навчань. Тож розвідники не знають, хто вступив у сутичку з поліцією на харківському блокпосту. Там не виключили, що це могла бути раптова самовільна перевірка з боку якогось окремого військового підрозділу.

Реакція поліції на інцидент на блокпосту в Харкові

В МВС України уточнили, що інцидент на блокпосту на одному з виїздів з Харкова стався 29 вересня. Окрім поліції, там чергували також прикордонники та нацгвардійці. Чоловіки, які хотіли проїхати через блокпости на чотирьох позашляховиках, почали вимагати припинити перевірки та огляди їхнього транспорту. Після суперечки вони поїхали з місця подій.

"Зараз з’ясовується ситуація. Все, що ми можемо сказати про тих, хто вчинив це на блокпосту – це особи у військовій формі. Відповідно зареєстровано кримінальне провадження, ми розбираємось. Проводиться комплекс заходів для того, щоб встановити особи цих громадян та їхні мотиви. Однак нас ніхто не попереджав, якщо це були якісь навчання", – розповіла в коментарі ТСН.ua речниця МВС України Мар'яна Рева.

За фактом інциденту поліція Харківщини відкрила справу за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Напад на поліцію на блокпосту в Харкові / Скриншот

Реакція Буданова на інцидент у Харкові

Начальник військової розвідки України Кирило Буданов засудив сутичку на харківському блокпосту. Він наголосив, що і розвідники, і поліцейські – невідʼємна складова Сил безпеки та оборони України. У всіх один ворог – Росія.

"Моя думка щодо інциденту на блокпості в Харкові дуже проста: усі представники силових структур повинні керуватися законами та присягою. Знати і поважати права та обовʼязки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки – це аксіома", – сказав Буданов.

Він також назвав шляхом до прірви "конфронтацію між своїми".

"Звісно, такі історії, як у Харкові, жодної користі не несуть. Тому в цілому я вкрай негативно оцінюю цей неприємний інцидент. Такі випадки неприпустимі", – наголосив начальник ГУР.

Начальник ГУР Кирило Буданов / Фото: Офіс президента України

За його словами, в Україні діє сила права, яка чітко регламентує, хто, чим і як повинен займатися.

Реакція Мережі на інцидент із поліцією та, ймовірно, Kraken

Реакція користувачів соцмереж щодо сутички з боку, ймовірно, бійців Kraken із поліцією розділилися. Хтось критикує нападників за їхню поведінку, а хтось стає на їхній захист.

Кілька коментарів користувачів соцмережі X:

"Всім дуже поталанило, що серед копів не було когось з яйцями або з птср, хто б не розібравшись, не почав стріляти з палатки, і справа не дійшла б до трупів. Так не можна робити з ніяких міркувань";

"Тут ще питання, хто, яким чином і навіщо розмістив відео зі службової нагрудної камери? Яку мету переслідували? Хотіли дискредитувати Кракен? Загалом неприємна ситуація, і дуже не хочеться, щоб це робилось навмисно";

"Гадаю, що ситуація аналогічна такій, коли вас зупиняє коп та починає перевищувати службові повноваження. Ви це можете зафіксувати та давати раду у встановленому законом порядку. Якщо ви того копа вирубите та скрутите – це вже вами порушений закон і ваша відповідальність. Так і тут";

ТікТок-користувач Сергій Радзіцький виступив на підтримку Kraken та записав відеозвернення.

"Прошу мирне населення підтримати спецпідрозділ Kraken, оскільки на них зараз завели чотири кримінальних справи. Якщо мирне населення не підніметься і не стане на захист воїнів, тоді ганьба – всій країні. Коли спецпідрозділ показав, що поліцейські на блокпостах стоять і отримують зарплату ні за що, що вони можуть тільки бабусь на ринку ганяти, проти мирного населення воювати… А коли спецпідрозділ показав, хто все-таки гідний син своєї країни, а хто просто так грабує нашу країну…", – сказав автор відео.

Напад у Харкові на блокпост поліції: реакція Мережі

У коментарях до цього звернення чимало користувачів висловлювали згоду з автором відео, але були й опоненти.

"Я не думаю що зараз кращий варіант – всім робити бунт. Думаю, що всі зроблять висновки – і поліція, і воїни, і сигнал їхнім керівникам", – написав один з юзерів.

Так, бачила це відео. Поліцейскі стояли розслабленні. Будь-яка ДРГ може захопити. Кракен показали, що у нас війна і поліція повинна допомогати воїнам", – написала інша користувачка.

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