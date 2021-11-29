Все, що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": симптоми хвороби, лікування та реакція світу

Все, що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": симптоми хвороби, лікування та реакція світу

Попередньо, на новий вид коронавірусу не впливає вакцина, а захворіти на нього можуть навіть люди з антитілами.

Небезпечний для перехворілих та повністю вакцинованих. Світ тільки пристосувався до "Дельта"-штаму коронавірусу, як на поріг зайшов новий вид хвороби — штам "Омікрон". Його, заздалегідь, вважають ще більш заразним та тяжким. Водночас точних даних про мутацію поки що немає — зараз його лише вивчають. В Україні станом на 29 листопада не зафіксували жодного випадку інфікування.

ТСН.ua розповідає, де з'явилася мутація, у чому її особливість і як на перших хворих відреагував світ.

Де з'явився новий штам коронавірусу "Омікрон"

У Всесвітній організації охорони здоров'я 24 листопада повідомили про появу нового штаму коронавірусу “Омікрон”. Виявили його у Південній Африці. За даними експертів, цей "Омікрон" має багато мутацій. Попередньо, заразитися ним можуть люди, які вже мають імунітет від попередніх штамів COVID-19.

“Поки незрозуміло, чи викликає “Омікрон” тяжче захворювання ніж інші варіантами, включаючи “Дельту”. У Південній Африці зростає кількість госпіталізацій, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не лише варіантом “Омікрон”, — розповіла лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська.

Про випадки інфікування згодом також заявили у Канаді, Австралії, Ізраїлі та Гонконгу.

“Омікрон” небезпечніший за “Дельту”

За даними експертів, штам коронавірусу "Дельта" дуже контагіозний. Один хворий за лічений час може заразити десятки здорових людей. Водночас із "Дельтою" досить успішно бореться вакцинація.

Своєю чергою про “Омікрон” поки цього сказати зі впевненістю не можна. Деякі вчені та лікарі висловлюють побоювання, що новий штам не стримає вакцинація, адже там вібулося багато мутацій, зокрема і в С-білку. У Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, що у структурі вірусу також є мутації, які впливають на захист від нього препаратами.

"У майбутньому можливі сплески COVID-19, які можуть мати серйозні наслідки — залежно від низки факторів, у тому числі й від того, де вони можуть статися. Загальний глобальний ризик, пов'язаний із новим варіантом коронавірусу “Омікрон”, оцінюється як дуже високий", — наголосили в технічній доповіді ВООЗ.

Симптоми "Омікрону"

За словами південноафриканського лікаря, через яку безпосередньо проходять хворі “Омікроном”, смак та запах при цьому різновиді COVID-19 — не пропадають. До неї на діагностику приходили люди різного походження та етнічної приналежності. У всіх спостерігалася сильна втома, а також прискорений пульс. Водночас ніхто з них не страждав від втрати смаку та запаху.

"Їхні симптоми були відмінними та м'якшими від тих, які я лікувала раніше", — зазначила лікар Анжеліка Кутзеє, яка очолює Південноафриканську медичну асоціацію.

Вона також додала, що з позитивним результатом на COVID-19 із новим варіантом хвороби до неї прийшло близько двох десятків пацієнтів. Здебільшого це були здорові чоловіки, які відчували сильну втому. Приблизно половина із них була вакцинована.

Своєю чергою українські медики зазначають, що вивчення симптоматики “Омікрону” потребує часу.

“Наразі немає інформації, що дозволяє припустити, що симптоми, пов'язані з “Омікроном”, відрізняються від інших симптомів. Для розуміння ступеня тяжкості хвороби, спричиненої цим варіантом, потрібно від кількох днів до кількох тижнів”, — наголосила Ольга Голубовська.

Лікування “Омікрону”

За словами Голубовської, основний принцип лікування коронавірусу, як і раніше, полягає у ранній противірусній терапії, а також у ранній госпіталізації під час прогресивного перебігу хвороби.

"Просто дивно, як ігнорується раннє лікування. Я не пам'ятаю жодного іншого інфекційного захворювання, яке ми починаємо лікувати вже тоді, коли є ускладнення", — наголосила докторка медичних наук.

Вакцина від "Омікрону"

На новий різновид коронавірусу відразу відреагували виробники вакцин. Вони заявили про свою готовність оновити препарати та підлаштувати їх під “Омікрон”.

Компанії Pfizer та Moderna планують випустити оновлені вакцини через 90—100 днів. За словами виробників препаратів, вони наперед розробили стратегії, які можуть передбачати появу нових штамів вірусу.

Реакція світу та Європи на "Омікрон"

У Всесвітній організації охорони здоров'я поки що не рекомендують країнам закривати кордони через “Омікрон”. Пов'язано це з тим, що сьогодні немає чіткого підтвердження того, що новий штам вірусу заразніший і небезпечніший для людей. Вся інформація про "Омікрон" зараз має попередній характер.

Водночас Ізраїль вже закрив на два тижні кордони. У країну не можуть в'їхати іноземці з Південної Африки, а ті, хто з неї повертається додому, закриваються на карантин.

"Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації, і я прошу всіх бути повністю готовими та працювати невпинно", — сказав прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Натомість деякі європейські країни вже посилюють карантинні обмеження. Велика Британія встановила обов'язковий масочний режим, Нідерланди скоротили час роботи ресторанів і барів.