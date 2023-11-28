Все, що відомо про отруєння дружини Буданова Маріанни: хто був ціллю та хто може за цим стояти

Політтехнолог Сергій Гайдай не виключає, що її могли отруїти чимось схожим на "Новачок".

У вівторок вдень, 28 листопада, в інформаційному просторі з'явилася інформація про отруєння дружини голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни Буданової. Згодом цей факт підтвердили у ГУР.

Чим могли отруїти дружину головного розвідника України і хто за цим може стояти - читайте на сайті ТСН.ua.

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Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела у розвідці повідомили, що Маріанну отруїли важкими металами. Зараз вона перебуває у лікарні. Буданову госпіталізували, коли її стан здоров'я став погіршуватися.

Хто був ціллю ворога

Співрозмовник ГУР у коментарі Бабелю розповів, що важкі метели, які виявили у Буданової, не використовуються ні у побуті, ні у воєнній справі. Що може свідчити про "цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини".

"Зараз завершується курс лікування, далі - контроль лікарів. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", - зазначили у розвідці.

Політтехнолог Сергій Гайдай припускає, що керівник ГУР разом зі своєю сім'єю можуть бути ціллю для РФ.

"У них є такий інструмент, як отруєння, отрути — різні дуже, починаючи з "Новачка" і іншого — для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю", - сказав Гайдай в ефірі Radio NV.

Дружина керівника ГУР Маріанна Буданова. Фото: ELLE.UA

Як і чим могли отруїти дружину Буданова

Джерела УП у силовому блоці повідомили, що дружину Буданова, найімовірніше, отруїли через їжу. Тим часом політтехнолог Сергій Гайдай не виключає, що її могли отруїти чимось схожим на "Новачок". Окрім того, він припускає, що саме Росія може бути причетною до інциденту, і пояснив чому.

"Саме отруєння і отрути - це основна, якщо можна так назвати, "фішка" ще радянських спецслужб, починаючи ще з часів створення Радянського Союзу", - сказав політтехнолог.

Експерт нагадав, що з часів СРСР радянські спецслужби розробляли отруйні речовини, якими труїли, зокрема за кордоном, ворогів радянського, а потім і російського режимів.

"І ми всі з вами це бачили, яка кількість ворогів радянської влади, а потім вже і Росії, була отруєна, і за кордоном теж. Це відомі справи останніх часів - і Скрипалів, отруєних в Британії, і є версія про отруєння (третього президента України - ред.) Ющенка під час виборчої кампанії, і їхніх опозиціонерів", - наголосив політтехнолог.

Разом з дружиною Буданова отруїли ще кількох працівників

За даними ЗМІ, які посилаються на джерела у розвідці, окрім дружини Буданова, ознаки отруєння виявили ще у кількох працівників ГУР.

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", - повідомили джерела у силовому блоці для "УП".

Чи виявили отруйні речовини у Кирила Буданова

"РБК-Україна" із посиланням на два джерела у спецслужбах поінформувало, що у начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова не виявили ознак отруєння, із ним все добре.

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", – сказав один зі співрозмовників.

Реакція ГУР

Після розголосу у ЗМІ чуток про ймовірне отруєння Маріани Буданової у ГУР прокоментували. Представник розвідки Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода підтвердив, що дружину головного розвідника намагалися отруїти.

За його словами, дружина керівника ГУР Маріанна справді була отруєна важкими металами і зараз проходить курс лікування, який вже завершується.

Однак, чи були отруєнні співробітники розвідки - Юсов не прокоментував.

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Що відомо про Маріанну Буданову

За відкритими даними, Маріанна Буданова народилася 3 серпня 1993 року у селі Ставище Київської області. За освітою - психолог.

За даними руху Чесно, від 2015 по 2017 рік Маріанна займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі у Києві. Відомо, що 2020 року дружина Кирила Буданова балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар". 2021 року була радницею Віталія Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах.

Як вона розповіла в інтерв'ю для ELLE, від початку повномасштабної вторгнення Росії Маріанна займалася волонтерською діяльністю.

Маріанна – друга дружина Кирила Буданова. Вперше він одружився 2009 року. Скільки тривав перший шлюб Буданова – невідомо, проте 2013 року очільник ГУР одружився вдруге. Із майбутнім чоловіком вона познайомилася перед початком Євромайдану 2013 року.

Як розповідав Кирило Буданова, 2023 року вони з Маріанною відсвяткували 10-у річницю шлюбу.

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