Все, що відомо про "вагнерівців" у Білорусі: де перебувають, які завдання виконуватимуть та чи є загроза нападу

Цікаво, що на машинах бійців "вагнерівців" у колоні були прикріплені номера так званих ДНР/ЛНР.

Українські прикордонники 15 липня підтвердили про прибуття "вагнерівців" до Білорусі. За даними моніторингових каналів, російські найманці рухалися із РФ та розмістилися на теририторії наметового табору в с. Ціль, що під Осиповичами.

Чи є загроза нападу з півночі, де дислокуються "вагнерівці" та які завданння будуть виконувати у Булорусі - читайте на сайті ТСН.ua.

Також читайте Путін може застосувати ядерку з Білорусі і звинуватить Лукашенка з Пригожиним – білоруський доброволець

До Білорусі прибула велика колона "вагнерівців"

Вранці 15 липня моніторинговий білоруський канал "Бєларускі Гаюн" повідомив, що до РБ прибула велика колона ПВК "Вагнер". Вона складалася із військовох техніки та особового складу. Як свідчить маршрут руху та попередні супутникові фото, вони розмістилися на теририторії наметового табору в с. Цель, що під Осиповичами.

"Сьогодні вранці, 15 липня, помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність чинників зазначає, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева. Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі", - сказано у повідомленні.

За інформацією пабліка, у колоні було мінімум 60 автомобілів, серед яких - пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало білоруські ДАІ.

Цю інформацію згодом підтвердили у Державній прикордонній службі України. Речник відомства повідомив, що до Білорусі прибули окремі групи російських найманців ПВК "Вагнер". У ДПСУ наголосили, що вони продовжуватимуть відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовикі.

Як велика колона "вагнерівців" пересувалася трасою Білорусі: з'явилося відео

Що бійці "Вагнера" робитимуть у Білорусі

У п'ятницю, 14 липня, у прес-службі Міністерства оборони Білорусі повідомили, що "Вагнер" почали навчати військовослужбовців територіальної оборони Білорусі. Там заявили, що так звані заняття відбуваються неподалік від міста Осиповичі Могильовської області, це за 200 кілометрів від кордону з Україною.

"Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини", - сказано у заяві Міноборони РБ.

До цього у Міноборони РБ наголошували, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко схвалює таку ідею.

"Після прибуття представників ПВК "Вагнера" та їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом, особливу увагу планується приділити прийомам та способам ведення бойових дій Збройними силами Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Навіщо Лукашенко заступився за Пригожина: пояснення білоруської опозиції

Чи є загроза нападу з півночі: відповідь Буданова

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone прокоменутвав ймовірну загрозу нападу "вагнеревців" із півночі. Він наголосив, що підстав для занепокоєння немає. На його думку, масової передислокації ПВК "Вагнер" до Білорусі не буде. "Хаб, який вони створюють у Білорусі, для цілей логістики. Також у них будуть офісні приміщення та рекрутинговий центр. І цей центр створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці", – пояснив Буданов. ПВК "Вагнер" поділиться на 4 частини - Подоляк Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що після заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина ПВК поділиться на 4 частини. Перша частина, за його словами, переходить на роботу включно з рекрутинговими центрами в Міноборони, які братимуть участь і війні і надалі, утім, будуть розосереджені по різних частинах. Друга складова – найбільш людиноненависницька, на думку Подоялка, перейде на роботу в "Росгвардію". "На базі Росгвардії якраз і створять загони підтримки путінської вертикалі, якщо почнуться певні неконтрольовані силові процеси в Росії. Але між тим, найбільш неадекватні з “Вагнер” переходитимуть саме в росгвардію. І це вже процес", - зазначає Подоляк. Ще одна частина залишиться у Білорусі, її Пригожин отримав начебто у подарунок. Пару сотень вагнерівців-інструкторів, які будуть навчати його спецназ у РБ. І четверта частина могла б залишитися та мати певну роботу. Нагадаємо, в ISW спрогнозували долю ПВК "Вагнер" після бунту Пригожина. Читайте також: