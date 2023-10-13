Все, що відомо про вибухи кораблів РФ у Криму: хто і якою зброєю атакував судна

Джерела в СБУ повідомили – поки що від атаки вдалося врятуватися підводному човну "Алроса".
У Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя вибухнули два російські військові кораблі за останні кілька днів – "Павел Державин" і "Буян". 13 жовтня стало відомо, хто стоїть за атаками, і з якої зброї вдарили по суднах.
Читайте на ТСН.ua все, що відомо про атаки по кораблях "Павел Державин" і "Буян".
Атака по кораблю "Павел Державин"
11 жовтня російські Телеграм-канали узялися заявляти, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії РФ "Павел Державин".
Наступного дня речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що судно отримало пошкодження, але відмовився розповідати деталі інциденту. "Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є (пошкодження корабля – ред.)", – сказав Плетенчук.
Речник ВМС також зазначав, що пошкоджений "Павел Державин" належить саме до російського флоту, хоча раніше Україна мала корабель з ідентичною назвою.
Вибух на кораблі "Буян"
Вже 13 жовтня жителі Севастополя повідомили про глухий вибух, від якого навіть спрацювали сигналізації в авто. Над місцем вибуху в небо здійнявся густий чорний дим.
Місцеві пабліки повідомили, що вибух стався на російському малому ракетному кораблі проєкту 21631 "Буян-М". Судно є носієм ракет "Калібр". Водночас окупаційна влада переконувала, що вибух у районі Північного молу – це начебто тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення.
Зауважимо, що в Росії є всього дев'ять таких суден, як "Буян".
Хто і якою зброєю атакував російські кораблі у Криму
За даними джерел ТСН.ua у Службі безпеки України, саме СБУ та ВМС стоять за атаками по російських військових кораблях "Буян" та "Павел Державин". Українські бійці завдали ураження суднам за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.
Джерела також зазначили, що 12 жовтня стало щасливим днем для російського підводного човна "Алроса", по якому поки що не вдалося влучити.
"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків", – розповів один із організаторів спецоперації.
В СБУ також порадили росіянам не "ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".
Що відомо про кораблі "Павел Державин" і "Буян" – характеристики
Як пояснював Плетенчук у ефірі "Еспресо", корабель "Павел Державин" – "досить рідкісний птах". Росія мала у складі Чорноморського флоту усього дві одиниці таких суден. Це новітній патрульний корабель ближньої морської зони.
Судно було збудоване лише 2019 року, а від 2020 року поставлене у стрій.
"За своїм зовнішнім виглядом він копіює стелс-технології (технологія зниження помітності – ред.) світових лідерів військово-морського будування. Наскільки він відповідав стелс – сказати не готовий, однак можу сказати, що це один з тих кораблів, якому не пощастило залишитися щось патрулювати", – пояснив речник ВМС.
Щодо корабля "Буян-М", то він належить до серії російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів третього рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море". Такі судна призначені для охорони та захисту економічної зони країни у внутрішніх морських басейнах.
Росія станом на січень 2021 року мала у складі свого флоту дев’ять повністю збудованих кораблів проєкту 21630 – як-от "Буян". І ще три такі судна на той момент будувалися.
На судні розміщена установка вертикального пуску 3С14 та вісім крилатих ракет "Онікс" і "Калібр", які можуть атакувати на відстань до 1500 км. На кораблі також розміщене артилерійське озброєння та кулемети.
Зауважимо, що росіяни судна проєкту 21631 "охоронного" призначення нерідко використовувала під час військових операцій – запускали з них "Калібри" по наземних цілях. Так, 2015 року під час операції у Сирії три російські судна цього проєкту та ракетний крейсер проєкту 11661К "Дагестан" атакували з акваторії Каспійського моря позиції терористів "Ісламської держави".
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