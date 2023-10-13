Все, що відомо про вибухи кораблів РФ у Криму: хто і якою зброєю атакував судна

Джерела в СБУ повідомили – поки що від атаки вдалося врятуватися підводному човну "Алроса".

У Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя вибухнули два російські військові кораблі за останні кілька днів – "Павел Державин" і "Буян". 13 жовтня стало відомо, хто стоїть за атаками, і з якої зброї вдарили по суднах.

Читайте на ТСН.ua все, що відомо про атаки по кораблях "Павел Державин" і "Буян".

Атака по кораблю "Павел Державин"

11 жовтня російські Телеграм-канали узялися заявляти, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії РФ "Павел Державин".

Наступного дня речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що судно отримало пошкодження, але відмовився розповідати деталі інциденту. "Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є (пошкодження корабля – ред.)", – сказав Плетенчук.

Речник ВМС також зазначав, що пошкоджений "Павел Державин" належить саме до російського флоту, хоча раніше Україна мала корабель з ідентичною назвою.

Російський військовий корабель "Павел Державин" / Фото: російські ЗМП

Вибух на кораблі "Буян"

Вже 13 жовтня жителі Севастополя повідомили про глухий вибух, від якого навіть спрацювали сигналізації в авто. Над місцем вибуху в небо здійнявся густий чорний дим.

Місцеві пабліки повідомили, що вибух стався на російському малому ракетному кораблі проєкту 21631 "Буян-М". Судно є носієм ракет "Калібр". Водночас окупаційна влада переконувала, що вибух у районі Північного молу – це начебто тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення.

Зауважимо, що в Росії є всього дев'ять таких суден, як "Буян".

У Севастополі вибухнув російський корабель: відео

Хто і якою зброєю атакував російські кораблі у Криму

За даними джерел ТСН.ua у Службі безпеки України, саме СБУ та ВМС стоять за атаками по російських військових кораблях "Буян" та "Павел Державин". Українські бійці завдали ураження суднам за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Джерела також зазначили, що 12 жовтня стало щасливим днем для російського підводного човна "Алроса", по якому поки що не вдалося влучити.

Український морський дрон "Малюк" / Скриншот

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків", – розповів один із організаторів спецоперації.

В СБУ також порадили росіянам не "ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".

Що відомо про кораблі "Павел Державин" і "Буян" – характеристики

Як пояснював Плетенчук у ефірі "Еспресо", корабель "Павел Державин" – "досить рідкісний птах". Росія мала у складі Чорноморського флоту усього дві одиниці таких суден. Це новітній патрульний корабель ближньої морської зони.

Судно було збудоване лише 2019 року, а від 2020 року поставлене у стрій.

"За своїм зовнішнім виглядом він копіює стелс-технології (технологія зниження помітності – ред.) світових лідерів військово-морського будування. Наскільки він відповідав стелс – сказати не готовий, однак можу сказати, що це один з тих кораблів, якому не пощастило залишитися щось патрулювати", – пояснив речник ВМС.

Щодо корабля "Буян-М", то він належить до серії російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів третього рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море". Такі судна призначені для охорони та захисту економічної зони країни у внутрішніх морських басейнах.

Росія станом на січень 2021 року мала у складі свого флоту дев’ять повністю збудованих кораблів проєкту 21630 – як-от "Буян". І ще три такі судна на той момент будувалися.

Корабель "Буян-М" запускає ракети "Калібр" / Фото: російські ЗМП

На судні розміщена установка вертикального пуску 3С14 та вісім крилатих ракет "Онікс" і "Калібр", які можуть атакувати на відстань до 1500 км. На кораблі також розміщене артилерійське озброєння та кулемети.

Зауважимо, що росіяни судна проєкту 21631 "охоронного" призначення нерідко використовувала під час військових операцій – запускали з них "Калібри" по наземних цілях. Так, 2015 року під час операції у Сирії три російські судна цього проєкту та ракетний крейсер проєкту 11661К "Дагестан" атакували з акваторії Каспійського моря позиції терористів "Ісламської держави".

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