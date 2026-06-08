Все, що відомо про резонансну ДТП у Києві: нові деталі, арешт водія та славнозвісний адвокат

Моторошна аварія у Києві 5 червня 2026 / © ТСН

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Вдень 5 червня у Києві на Чоколовському бульварі сталася резонансна аварія, в якій загинуло четверо людей, серед яких — дитина, та троє постраждали. Легковик на великій швидкості влетів у підземний перехід. За кермом перебував 49-річний мешканець Херсонщини Павло Плешивцев.

Хто стали жертвами моторошної аварії, що відомо про самого водія-порушника та скільки років йому загрожує за скоєну ДТП — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Аварія на Чоколовському бульварі — коротко

За даними Офісу Генерального прокурора, близько 17-ї години 5 червня водій легковика рухався Чоколівським бульваром із суттєвим перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням, вилетів із проїжджої частини та влетів у людей у підземному переході.

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На місці аварії одразу загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми та досі перебувають у лікарні. Спочатку у поліції повідомили, що водій — у реанімації, однак під час вручення йому підозри чоловік перебував у звичайній палаті, як видно із фото.

Дата публікації 19:45, 06.06.26 Кількість переглядів 661 Страшні деталі ДТП в Києві: ось що спливло про водія! Отруєння військового й зникнення підлітків

Що відомо про жертв: серед загиблих — поліцейські та 12-річний син військового

У поліції Києва повідомили, що у цій ДТП загинуло двоє працівників Солом’янського управління поліції, які перебували на роботі. Жертвами аварії стали старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко. У пам’ять про правоохоронців опублікували їхні фото.

У відомстві розповіли, що старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук народився 4 липня 2002 року в Боярці Київської області. Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу в поліції. Працював у підрозділі поліції метрополітену, згодом став старшим дільничним офіцером поліції Солом’янського управління.

Лейтенант поліції Денис Будченко народився 19 березня 2005 року в Рівненській області. Після завершення навчання у Національній академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції Солом’янського управління поліції м. Києва.

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© Поліція Києва

Серед жертв смертальної аварії — 12-річний Григорій Глушич. Він навчався у Київській Вальдорфській школі «Софія». Там розповіли, що хлопець цього року завершив навчання у 6-му класі.

Батьки однокласників та учні школи додали, що Гриша готувався до вступу в ліцей із математичним профілем. За словами знайомих, він був старанним учнем і мріяв стати програмістом.

«Він був доброю дитиною. Був відповідальним і досить дорослим для свого віку. Збирався переходити в інший ліцей із математичним нахилом», — розповіла мама одного з однокласників.

Однокласники також зазначають, що батько хлопчика перебуває на війні. У нього залишилася старша сестра.

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«У нього є ще старша сестра. Тато на війні. А він мріяв стати програмістом. Готувався до вступного тесту, виконував усі завдання…», — розповів його однокласник Іван.

Системний порушник та пастор релігійної громади: що відомо про водія

Сам водій Павло Плешивцев також отримав травми, проте вони не становлять загрози його життю. Експертиза підтвердила, що на момент від був тверезим.

За інформацією правоохоронних органів, чоловік системно порушував правила дорожнього руху. У його водійській кар’єрі зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — за перевищення швидкості. За даними прокуратури, чоловіка неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за швидку їзду. Крім того, він уже був учасником чотирьох аварій, дві з яких сталися цього року.

Детальніше — з січня 2025 року його 5 разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, ще 5 разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Тобто загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 року.

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У коментарі для ТСН.ua колишні мешканці села Підстепне на Херсонщині, де колись жив чоловік, розповіли, що він — керівник релігійної громади. Та, попри це, його характеризують як високомірну людину. За це йому дали прізвисько «Валет».

«Незважаючи на те, що він був пастором у „церкві“, точніше у релігійній організації, він мав навіть прізвисько „Валет“. Так між собою його називали мешканці нашого села через те, що вважають цю людину якоюсь високомірною, як кажуть, з „понтами“, — розповіли нам колишні односельчани водія.

За словами людей, він їздив на великій швидкості та навіть багато років тому збив пішохода у Херсоні. Має дружину та декілька дітей. Жителі села кажуть, що члени його сім’ї доволі ввічливі та скромні.

«Є думка, що він часто був „на понтах“, занадто високої думки про себе. Важка людина. Його проповіді у релігійній організації відрізнялися від його поведінки у повсякденному житті», — кажуть односельчани.

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Та додають, що займався сільським господарством. Вирощував у теплицях тюльпани, а потім, напередодні 8 березня, здавав їх продавцям.

Водія відправили під варту: скільки років загрожує за вбивство чотирьох людей

У понеділок, 8 червня, у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід водію Павлу Плешивцеву — 60 діб під вартою без права на заставу. Його арештували до 03.08.29 включно.

Як видно із відео, підозрюваний у смертельній аварії брав участь у засіданні, лежачи у супроводі двох медиків. За словами водія, йому нібито стало зле за кермом, і він знепритомнів.

Прокурор Антон Єфімов вимагав застосування запобіжного заходу щодо чоловіка — 60 діб без визначення застави.

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За вчинення смертельного ДТП водієві загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

© Олексій Білошицький

Адвокат «Валета» раніше захищав винуватицю моторошної аварії у Харкові Олену Зайцеву

Як стало відомо із зали суду, адвокат Плешивцева — це Євген Мельниченко, який раніше виступав у суді захисником винуватиці резонансної ДТП у Харкові Олени Зайцевої.

Нагадаємо, аварія сталася 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті в центрі Харкова автомобіль Lexus RX 350. За даними слідства, за кермом авто була 20-річна студентка Олена Зайцева. Вона на великій швидкості зіштовхнувся з Volkswagen Touareg під кермуванням іншої людини — Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі.

Певний час Олена Зайцева відбувала покарання у Покровському виправному центрі №79 Дніпропетровської області, а згодом її перевели в одну з виправних установ на Сумщині.

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Як стало відомо джерелам ТСН.ua в пенітенціарній системі, не так давно Зайцева зверталася із клопотанням про умовно-дострокове звільнення за гарну поведінку, але їй було відмовлено у цьому. Іншими словами, за даними наших джерел, існує вірогідність того, що Зайцева начебто відбуде повний свій термін — 10 років і може звільнитися 18 жовтня 2027 року.

Редакція ТСН.ua звернулася за коментарем до адвокатки водійки, але захисниця відмовилася коментувати, керуючись адвокатською таємницею.

Водій вирішив похизуватися перед пасажиркою: нові деталі

Водій Mercedes Плешивцев, який спричинив аварію на Чоколівському бульварі в Києві, підробляв таксистом і саме віз пасажирку.

За інформацією ТСН.ua, чоловік опрацьовував замовлення і віз пасажирку, оскільки підробляв у таксі. Під час поїздки, за словами жінки, він захотів похизуватися перед нею своїм вправним керуванням, що спричинило ДТП із чотирма загиблими.

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Наразі жінка перебуває в лікарні із травмами. Вона є головним свідком у справі про смертельну ДТП.







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