"Все спалахнуло, як сірник": телеведучий розповів про момент влучання дрона по його квартирі у Києві

Відомий телеведучий каналу ICTV Андрій Ковальский через ворожу атаку безпілотників на Київ у ніч проти 22 грудня залишився без квартири.

В ефірі "Сніданку з 1+1" він розповів про момент "прильоту" дрона "Шахед" по його квартирі у столиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наслідки атаки дронами на Київ: диво порятунку сім’ї телеведучого Андрія Ковальського

"Це справді було диво. Коли прилетіло залізяччя вороже, тут страшенна пожежа зчинилася. Прилетіло прямо сюди. Ви бачите, ми сором'язливо прикрили диван, тому що він погорів. Дружина якраз була на цьому дивані, коли почула, що летить "Шахед". Вона швидко зреагувала. На щастя, вона вибігла з кімнати, коли стався вибух. За мить вона повернулася назад і побачила, що тут все просто в полум'ї. В цей момент прибіг я, дружина крикнула – винось дітей. Все було в диму, у вогні, тут було спекотно, наче в сауні. Поки я забирав дітей, виносив до коридору, вона знайшла вогнегасник і загасила полум'я, яке зайнялося на цьому дивані. Тут був синтетичний килим, диван, жалюзі з тканини – все спалахнуло, як сірник. Якби вона не загасила в той момент, біда була б страшенна", - розповів він.

Андрій Ковальский також додав, що наразі треба зробити цей будинок, де було влучання ворожого безпілотника, безпечним.

"Нагорі дуже багато цегли, яка "висить", і сьогодні будуть рятувальники її спускати вниз. Тут було дуже багато сміття. Дякуючи всім небайдужим – сусідам, друзям, які зібралися вчора, зібрали це сміття, винесли, і можемо далі продовжувати роботи", - уточнив він.

За словами телеведучого, мешканці інших квартир, на щастя, фізично не постраждали. У більшості квартир – вибиті або видавлені вікна.

Нагадаємо, Ігнат пояснив, чому безпілотники влітають у будинки.

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