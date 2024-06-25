"Все валиться, все сипеться": в Одесі люди живуть в напівзруйнованому будинку, який влада обіцяла відремонтувати

Жителі одеської двоповерхівки, яка в січні постраждала від атаки ворожого дрона, скаржаться, що їхні оселі непридатні для проживання. Залишки зруйнованого другого поверху ще півтора місяця томe демонтували комунальники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Люди розповіли про "акваріум" в будинку

В Одесі три родини змушені жити в жахливих умовах. З острахом люди слідкують за прогнозом погоди і бояться дощу. Бо він падає їм просто на голову.

"От зробили "акваріум" Зганяємо воду, тому що вона уся приходить нам у квартиру через стелю. Дощ скінчився години дві тому, а у квартирі тече начеб то злива ще триває", - каже чоловік.

Пошкоджений будинок в Одесі

У січні цей будинок постраждав від уламків російського дрону. Будівельна компанія розібрала пошкоджений другий поверх споруди. Міська влада анонсувала капітальний ремонт, а в його очікуванні зробили так званий тимчасовий дах- поверх закрили міцною плівкою. Вона під час дощів мала б відводити воду назовні, але натомість навпаки - збирає її, і та ллється в оселі.

"Мабуть вони вважали що це допоможе, тому що я сам вважав, що нам це допоможе, але як виявилося що ні. Ось дивіться все валиться, все сиплеться. Грибок, це буде грибок", - каже мешканець будинку Дмитро Гаврилов.

Дмитро Гаврилов

Дмитро з матір’ю вже третю добу рятують квартиру від затоплення. Всередині кімнат доводиться пересуватися у дощовику.

Від затоплення кухні його сусіда врятувала підвісна стеля. Вона втримала дощ всередині, але жильцям довелося проявити кмітливість, аби згодом відкачати воду - за допомогою порохотяга

Після кожного дощу люди бояться ще й пожежі, бо дощова вода заливає електрощитову, може статись закорочення.

Що кажуть у міській раді

У міськраді кажуть - людям пропонували відселитись звідти у гуртожиток ще у січні, і там чекати коли проведуть капітальний ремонт. Мешканців запевнили, що після нього усі вони повернуться в свої оселі. Жителі трьох квартир не схотіли відселятись на околицю міста. Тим часом капітальний ремонт за півроку так і не розпочався. І тепер у міськраді визнають - відновити усі оселі неможливо.

"Дев’ять квартир визнані такими, що повністю втратили свою економічну цінність та не підлягають підновленню. Частина будинку що залишилася придатна до подальшої експлуатації і зараз розглядається питання її капітального ремонту", - каже керівник відділу контролю департаменту з благоустрою Одеської міської ради Юрій Левченко.

Те, що можна відремонтувати, в мерії пообіцяли зробити до кінця року. Утім скільки це буде осель, поки не сказали. Після скандалу тимчасовий дах у проблемній будівлі комунальники таки пообіцяли переробити.

Квартири після дощу

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