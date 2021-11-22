"Все відбулося за лічені секунди, відчинив вікно і кинувся додолу": подробиці загибелі чоловіка у луцькій лікарні

"Все відбулося за лічені секунди, відчинив вікно і кинувся додолу": подробиці загибелі чоловіка у луцькій лікарні

Чоловік викинувся з вікна четвертого поверху.

У шпиталі в Боголюбах, поблизу Луцька, 78-річний чоловік, який лікувався там від "ковіду", випав із четвертого поверху. Від травм пацієнт помер на місці.

Про те, чому сталася трагедія –22 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Черговий лікар вибіг зразу на вулицю. там травми були несумісні з життям. Зразу було констатовано смерть", - зазначив медичний директор з лікувальної роботи Юрій Філіпчук.

Як усе було – бачив сусід по палаті. Медикам він розповів, що загиблий пізно ввечері підійшов до вікна, відчинив його – і кинувся додолу. Вдіяти той нічого не міг – бо все відбулося за лічені секунди. Основна версія поліції – самогубство.

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"Тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські встановлюють всі обставини і причини загибелі", - розповіли правоохоронці.

У медзакладі розповідають, чоловік родом з Львівської області. До них потрапив три тижні тому у важкому стані. Мав супутні захворювання. На апараті ШВЛ не був, однак постійно потребував кисню. Якихось нервових розладів за загиблим медики не помічали. Хоча, розповідають, такі випадки, коли хворі після "ковіду" мають депресію, непоодинокі.

У Боголюбах хворий на коронавірус пацієнт випав з четвертого поверху лікарні | Новини України

"Звичайно, що гіпоксія може спричинити такі речі і спричиняє у пацієнтів не тільки у нашому відділенні, в нашій країні, але й по цілому світу. Як один із факторів", - пояснює Юрій Філіпчук.

Попередньо відомо, що трагедія сталася після того, як загиблий телефоном поспілкувався зі своєю донькою. Чи могла ця розмова стати причиною самогубства – з’ясовуватимуть у поліції.

Нагадаємо:

У Харкові з 9 поверху випала 24-річна дівчина. Від отриманих травм вона загинула на місці.

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